Calciomercato, Berardi torna in Serie A: accordo per gennaio

Il calciomercato di gennaio porterà una grossa novità in Serie A: c’è Domenico Berardi pronto a tornare nel grande calcio.

L’attaccante italiano è tornato da poco dal tremendo infortunio al tendine d’Achille che lo ha costretto fuori dal campo per molti mesi e che ne ha compromesso la felicità calcistica. In estate nessun club ha pensato di acquistare Mimmo Berardi proprio a causa delle sue condizioni fisiche che non gli hanno permesso di fare il definitivo salto di qualità, sempre vicino negli anni ma mai raggiunto definitivamente.

Ora con il Sassuolo sta tornando ai ritmi di un tempo anche se si è deciso di non sfruttarlo troppo e di cadenzare bene le sue presenze, per evitare qualsiasi rischio di ricadute che sarebbero pesantissime oer la sua carriera.

Calciomercato: Berardi torna in Serie A

Le qualità di Mimmo Berardi sono note a tutti e dopo molti mesi di infortunio il pericolo principale è quello di non ritrovarlo più come un tempo e che abbia perso un po’ di lucidità e qualità nella zona offensiva del campo.

Il futuro di Berardi sta per cambiare nuovamente, visto che la Serie B sta stretta alle sue qualità e a gennaio potrebbe finalmente cambiare maglia e provare una nuova esperienza di grande livello.

Secondo le ultime notizie di mercato, nel corso della sessione di trasferimenti di gennaio Mimmo Berardi potrebbe essere il nome perfetto per una big.

Atalanta su Berardi: Godfrey e Zaniolo non convincono

L’Atalanta è sulle tracce di Mimmo Berardi. La Dea sta vivendo un’altra stagione di alto livello dopo alcuni alti e bassi del primo mese che avevano fatto pensare che l’annata sarebbe stata estremamente complessa senza due calciatori decisivi come Scamacca e Koopmeiners.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il destino di Berardi potrebbe essere legato a quello di Gasperini che lo vuole all’Atalanta. Già in passato c’erano stati dei contatti e delle offerte che, però, non avevano mai convinto il club neroverde che ha sempre preferito trattenerlo.

Gasperini non è convinto da Godfrey e da Zaniolo e per questo sta cercando un nuovo jolly offensivo per l’Atalanta e ha individuato in Mimmo Berardi il nome giusto per dare ulteriore qualità al reparto offensivo che se è certo degli uomini chiave, è meno sicuro di ricevere gol e grandi prestazioni dai subentranti.

Berardi all’Atalanta: lo soffiano alla Juventus

L’Atalanta sta provando a prendere Mimmo Berardi che ha già dato il suo ok al trasferimento in terra bergamasca. L’Atalanta sarebbe l’ambiente ideale per rilanciarsi e sarebbe un affare low cost a meno di 10 milioni di euro.

Tutto dipende dalle sue condizioni fisiche e da quanto l’Atalanta voglia “rischiare” un altro affare complicato, anche se per le cifre potrebbe rivelarsi comunque un’operazione molto intelligente. Sulle tracce di Berardi c’è anche la Juventus che lo sta seguendo da molto tempo e ora può provare a sferrare l’assalto decisivo.