Niente Juve per Berardi: a gennaio firma con un’altra big

Arriva finalmente la svolta per Domenico Berardi che è pronto a firmare per una big del calcio italiano. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare, che può andare in porto nel corso della prossima sessione di mercato fissata per gennaio 2025.

Importanti novità sul futuro di Domenico Berardi, che è ancora una delle poche bandiere visto che non ha mai lasciato il Sassuolo. Attualmente in Serie B, dopo la retrocessione dei neroverdi, il 30enne questa volta è pronto per il grande salto.

Dopo aver sfiorato la Juventus, questa volta è un’altra big che ha messo nel mirino Berardi per il mercato di gennaio.

Arrivano degli aggiornamenti riguardo l’intenzione del club di prendere dal Sassuolo l’esterno, che deve ancora recuperare del tutto dall’infortunio al tendine d’Achille.

Ci sono buone possibilità che Berardi lasci il Sassuolo nel corso del mercato invernale. Il ragazzo, infatti, ha intenzione di vivere una prima esperienza con una big, dopo che il sogno Juventus è sfumato per un soffio.

Infatti, nel 2023 il calciatore era finito nel mirino dei bianconeri ma la ferma volontà del Sassuolo di tenerlo ha bloccato l’operazione che si stava per concoretizzare negli ultimi giorni di mercato.

Adesso la storia è cambiata, con Berardi che attualmente è alle prese con il recupero completo dopo l’infortunio al tendine d’Achille accusato nel corso della precedente stagione.

Con quale big firma Domenico Berardi?

Per il calciatore potrebbero aprirsi delle nuove porte, occasione importante per Berardi che spera di tornare anche in Nazionale.

Le qualità del calciatore sono fuori discussione anche se adesso è un momento particolare per la sua carriera, visto che dovrà tornare in condizione dopo un brutto infortunio.

C’è comunque fiducia nel calciatore ed è una big è pronta a fare sul serio per riportare Berardi in Serie A. Questa volta, il Sassuolo è pronto ad accontentare il capitano che per la Serie B è un vero e proprio lusso.

La società ha già fatto sapere all’entourage del ragazzo di essere disponibile a trattare per la cessione di Berardi al Milan, che l’altra squadra che in queste ultime settimane si è mossa per prendere l’esterno che può essere una valida alternativa per Paulo Fonseca.

Calciomercato Milan: occasione Berardi, c’è il via libera del club

Valutazioni in corso in casa Milan, con la società pronta a rivoluzionare la rosa a gennaio con l’innesto di almeno tre pedine. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono Frendrup e Dorgu oltre al capitano del Sassuolo.

E’ questo, infatti, l’obiettivo di Ibrahimovic che ha messo nel mirino del Milan anche Domenico Berardi, che può arrivare ad un prezzo di saldo, con una formula particolare come quella del prestito con diritto di riscatto. L’attaccante può essere una valida alternativa nelle rotazioni di mister Fonseca, che fino a questo momento non ha potuto contare del tutto su Chukwueze che in questo primo anno e mezzo in rossonero ha deluso e non poco.

Ecco perché, per sostituire il nigeriano, che è ad oggi la prima alternativa offensiva a Pulisic, la società sta pensando di portare al Milan Berardi.