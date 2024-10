Calciomercato, 100 milioni e sì dell’Inter: scelto il sostituto

Il calciomercato dell’Inter è già entrato in situazioni concrete e molto interessanti: ci sarà un grosso sacrificio in estate.

I nerazzurri hanno intenzione di continuare a crescere e migliorare per far sì che la squadra possa continuare con lo stesso spirito con cui ha concluso le ultime stagioni e possa provare a vincere trofei di grandissimo spessore. Simone Inzaghi è molto concentrato sul suo lavoro e su come migliorare tutti i calciatori in rosa ma alla fine di questa stagione verrà tirata una linea di demarcazione che metterà fine al passato e si inizierà a pensare al futuro.

Ci sono alcune situazioni in casa Inter che vanno ancora ben gestite e per questo motivo i rischi di perdere alcuni calciatori per puntare su altri profili importanti c’è, ed è molto elevato.

Calciomercato Inter, addio in estate già deciso? Le ultime

L’Inter in questa stagione deve provare a riconfermarsi ad altissimi livelli e soprattutto deve provare a vincere di nuovo, magari pensando anche di poter arrivare in fondo in Champions League.

Il futuro dell’Inter con Oaktree sarà sicuramente molto difficile da gestire e ci saranno sicuramente grandi novità nel giro di pochissimo tempo. La situazione non è per niente facile perché vanno affrontati temi molto delicati anche per l’umore dei tifosi.

Secondo le ultime notizie di mercato, in casa Inter potrebbe esserci un grosso addio a fine stagione: c’è chi dice che sia stato già deciso e che sarà il sacrificio necessario per il bene del club.

Inter, il mercato è già vivo: Lautaro Martinez il sacrificio choc

Dalla Spagna arrivano clamorose indiscrezioni che vogliono l’addio di Lautaro Martinez al termine della stagione. L’attaccante, capitano e numero 10 dell’Inter è il leader indiscusso della squadra, è il 7° calciatore più forte al mondo (secondo la classifica del Pallone d’Oro) e perderlo significherebbe tantissimo per i tifosi nerazzurri che non si aspettano il suo addio.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, però, il Manchester City pensa a Lautaro Martinez come sostituto di Erling Haaland. I Cityzens potrebbero dire addio al gigante norvegese in concomitanza con l’addio di Pep Guardiola e dar vita a un nuovo progetto di grande spessore, ma senza i suoi due uomini chiave.

Al posto di Haaland il Man City sarebbe pronto a ricoprire d’oro Lautaro Martinez. L’argentino ha scritto pagine importanti di storia con l’Inter ma potrebbe accettare la destinazione inglese.

Sostituto Lautaro Martinez: l’Inter ha già il nome

Il calciomercato dell’Inter potrebbe accendersi con l’innesto di un nuovo attaccante. Il Manchester City sarebbe pronto a sborsare 100 miloni di euro per prendere Lautaro Martinez e offrire al calciatore uno stipendio da 15 milioni netti a stagione, cifre impossibili da rifiutare per il club e per lo stesso Toro.

Al suo posto Marotta e Ausilio prenderebbero Jonathan David a costo zero dal Lille, in modo da mettere tutto a bilancio e spendere la cifra incassata da Lautaro negli altri reparti.