Ferrero torna in Serie A: svelato il club, l’annuncio in una lettera

Incredibile svolta per Massimo Ferrero: arriva l’annuncio riguardo l’ex presidente della Sampdoria, che è tornato nel mondo de calcio grazie all’acquisto della squadra calabrese Paolana.

Bizzarro e sognatore, Massimo Ferrero non ha mai nascosto il proprio desiderio. Dopo l’addio dal club blucerchiato, l’imprenditore non ha abbandonato il mondo del calcio ed è ripartito dalle categorie inferiori.

Adesso, però, sogna in grande ed è pronto a tornare nella massima serie del campionato italiano. L’annuncio in una lunga lettera scritta per La Presse, nel quale ha svelato i suoi desideri.

Quale futuro per Massimo Ferrero?

Arrivano importanti novità sull’ex proprietario della Sampdoria che in una lettera aperta ha confessato la sua ambizione. Sfruttando questa opportunità ha voluto mettersi agli occhi dell’attuale società italiana che sta vivendo un periodo assai difficile e particolare.

Dove vuole andare Massimo Ferrero? L’ex Samp può ripartire dalla Serie A, ecco dove

Una svolta inattesa e quasi soprendente da parte di Massimo Ferrero che vuole interrompere il momento negativo della squadra.

L’ex presidente della Sampdoria ha le idee chiare riguardo il futuro del club, che è in uno stato di forma davvero pessimo con l’allenatore che è finito in discussione dopo i recenti risultati negativi.

Una situazione tremenda con l’ambiente che si è schierato contro la società. Da qui nasce la proposta di Massimo Ferrero che vuole aiutare la Roma e i Friedkin, ecco i che modo.

Lettera aperta di Ferrero alla famiglia Friedkin: l’appello dell’ex presidente

Massimo Ferrero vuole incontrare la famiglia Friedkin, per discutere del futuro della Roma. Questa la lettera dell’ex patron della Sampdoria, che ha intenzione di collaborare con l’uomo d’affari statunitense.

“La Roma va rifondata. Non dovete buttore tutti questi soldi sulla squadra e la società. Io, quando ero alla Smapdoria, mi sono messo contro tutti. Sono sempre stato un grande tifoso della Roma. Ho tifosato quella di Di Bartolomei, Liedholm, sono cresciuto nella Curva Sud giallorossa, ho nel sangue quei colori. Oggi, però, sono arrabbiato per questa gestione. Caro presidente Friedkin, noi tifosi non siamo contenti. Lei ha investito tanto sulla Roma ma purtroppo è affiancato da alcuni consiglieri cattivi. Deve rifondare la società dopo aver buttato 100 milioni. Accanto a lei c’è gente che non capisce di calcio”.

“Non può avere direttori sportivi stranieri come Ghisolfi, che non conoscono il calcio italiano e l’ambiente romanista. Roma va seguita da vicino: formiamo insieme un nuovo governo, senza che lei butti altri soldi. Abbiamo tante eccellenze in Italia, si faccia rispettare presidente. Io non cerco soldi e lavoro, voglio solo portare in alto la Roma: ci deve regalare questo sogno”.

“Alla Sampdoria ho fatto 14 anni con dei risultati straordinari. Il calcio è prima di tutto amore e passione. Vuole lo stadio sold out? Allore deve regalarci il calcio. Oggi, invece, non per colpa sua, ci ha fatto vedere solo pallone, pallonate e pallonari. Ripeto, non voglio denaro ma solo aiutare i tifosi lupacchiotti. Siamo della Roma e amiamo questa squadra, si faccia consigliare con meno soldi ma da più amore. Vedrà che realizzerà grandi cose. Caro presidente Friedkin, avrei piacere di incontrarla. Con il primo volo vengo a New York: salviamo insieme la Roma”: