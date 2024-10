Roma, lite Mancini-Juric: il retroscena ed il vero motivo

Continua la crisi dentro e fuori dal campo della squadra, che ora deve fare i conti con problemi ben più gravi dei risultati deludenti delle ultime settimane.

Stando alle ultime settimane, infatti, nel corso dello scorso turno di campionato, durante l’intervallo, c’è stata una lite furiosa fra uno dei senatori della squadra e l’allenatore, reo di aver delegittimato questo davanti a tutti i suoi compagni. C’è addirittura chi ha giurato che i due sono arrivati ad uno scontro fisico, anche se questa teoria, per quanto già grave di suo, sia tutta da confermare.

Nel frattempo ambiente e squadra continua a non trovare pace, col giocatore che rischia di andare incontro ad importanti sanzioni disciplinari, nonostante ieri abbia rassicurato i tifosi che nulla di quello raccontato è alla fine realmente successo.

Lite furiosa all’intervallo della partita

Il momento è quello che è, ma c’è da dire che i protagonisti non stanno facendo nulla per cercare quantomeno di migliorarlo. Stando alle ultime notizie, infatti, nel concitato intervallo dell’ultima, orripilante, partita, c’è stato un confronto piuttosto accesso fra il senatore e l’allenatore.

Stando a quanto trapela da fonti vicino all’ambiente, la tensione fra i due sarebbe nata per colpa di un atteggiamento poco professionale avuto dal calciatore, che ha portato il tecnico a sostituirlo alla fine del primo tempo. Non solo, si dice che nel corso della motivazione di questa sua decisione, chi siede in panchina ha delegittimato l’autorità del senatore all’interno dello spogliatoio, difronte a tutti i suoi compagni, innescando un botta e risposta che è sfociato poi in altro.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, c’è chi giura che Mancini e Juric all’intervallo di Fiorentina-Roma sono addirittura arrivati allo scontro fisico dopo un battibecco nello spogliatoio, episodio che comunque non sorprenderebbe considerati i precedenti ed i caratteri dei due coinvolti, che potremmo definire tutto fuorché pacifici.

Scontro con l’allenatore: prevista una sanzione

Quanto successo all’intervallo di Fiorentina-Roma ha dell’incredibile. Lo scontro Mancini-Juric è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché alla fine l’ambiente giallorosso è in realtà sfasciato da quando la società ha deciso di cacciare Daniele De Rossi, mai messo nella condizione di trovare una soluzione ai problemi.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, Mancini potrebbe presto essere punito con una sanzione disciplinare, che potrebbe tanto prevedere un’ammenda come un determinato, seppur breve, periodo fuori rosa. Allo stesso tempo, però, il difensore della Roma ieri si è intrattenuto con alcuni tifosi fuori dai cancelli di Trigoria smentendo categoricamente quanto invece starebbe trapelando in queste ore, ma è tutto da conferma, sia la sua innocenza che la sua colpevolezza. L’impressione, però, è che solo col tempo riusciremo a scoprire cose è successo negli spogliatoi del Franchi, ma forse neanche.