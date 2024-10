Esonero Fonseca, valanga di critiche: scelto il sostituto

Il Milan di Paulo Fonseca perde ancora, questa volta cade in casa contro il Napoli e ora per Fonseca l’esonero è vicinissimo.

I rossoneri non sono riusciti a fare bene neppure contro la capolista attuale della Serie A e si sono arresi al tatticismo perfetto di Antonio Conte che ha saputo imbrigliare in maniera perfetta la squadra avversaria, pur rischiando in molte occasioni di subire gol e di far cambiare la partita. Le sensazioni in casa Milan dopo questa partita restano quelle di una squadra forte e pronta a lottare ma comunque disunita nelle idee e nel gioco.

La sconfitta del Milan contro il Napoli mette nei guai Paulo Fonseca: ora il rischio esonero è sempre più ampio e già questa sera potrebbe essere mandato via.

Esonero Fonseca dopo Milan-Napoli: le ultime

Le difficoltà del Milan nel trovare i risultati giusti sono ormai abitudine per tutti i tifosi. Le prestazioni non sono male ma non arriva mai il gol giusto che possa garantire maggiori certezze alla squdra.

Il Milan ha giocato anche abbastanza bene contro il Napoli ma non è stato incisivo, ha sbattuto contro il muro eretto da Antonio Conte che ha provato a non rischiare mai, nonostante gli attacchi continui del club rossonero.

Secondo le ultime notizie, Paulo Fonseca ha già le valigie pronte dopo Milan-Napoli: l’esonero sembra ormai una certezza assoluta per il tecnico portoghese.

Fonseca verso l’esonero: pazienza finita

Il Milan perde ancora e ora la classifica inizia a farsi estremamente complicata. I rossoneri pagano carissimo gli errori e la discontinuità durante una singola partita e anche contro il Napoli ci sono state molte difficoltà che hanno reso difficilissima la partita contro gli azzurri.

L’esonero di Fonseca è un argomento di cui si parla già da settimane ma la società lo ha sempre sostenuto e ha sempre voluto puntare su di lui, nonostante le scelte forti come quella di escludere Leao da Milan-Napoli che crea problemi anche legati al mercato.

Il Milan ora è profondamente nervoso per quanto sta accadendo in queste settimane e ora sono ripartiti i ragionamenti sul futuro di Fonseca e sul possibile successore immediato in caso di esonero.

Fonseca via: il Milan pensa a Terzic

L’esonero di Fonseca dal Milan è un argomento molto caldo in casa Milan: l’allenatore ora rischia davvero grosso e può dire addio con effetto immediato, vista la nuova sconfitta che mette in pericolo anche il suo futuro, oltre che di quello della squadra che ora rischia il decimo posto in classifica.

In caso di esonero, il prescelto di Ibrahimovic e Moncada è Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund che è in attesa di una chiamata da un club importante per riprendere il suo cammino da allenatore.