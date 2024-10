Calciomercato: nuova squadra per Maurizio Sarri, c’è la svolta

Maurizio Sarri sta per tornare in panchina? Arrivano aggiornamenti sul futuro del tecnico che è attualmente fermo dopo la fine della sua esperienza alla Lazio.

Ritorno a sorpresa per Maurizio Sarri. Una squadra, infatti, è alla ricerca di un altro allenatore e potrebbe fare un tentativo per ingaggiare l’ex Napoli che è uno dei migliori nella lista degli allenatori svincolati.

Secondo un parametro qualità-costo, Sarri è quello che più di tutti stuzzica la dirigenza che nelle prossime ore dovrà prendere una decisione riguardo il sostituto dell’allenatore che ha deciso di lasciare il proprio club.

Una svolta inaspettata e sorprendente che ha spiazzato anche la dirigenza che nulla ha potuto davanti alla volontà del club di prendere l’allenatore che ha accettato, senza esitazione, la destinazione.

Adesso, il presidente è alla ricerca di un altro tecnico e non è da escludere l’ipotesi della pista italiana che porti a Maurizio Sarri.

Nuova squadra per Sarri: ecco i dettagli

Alla ricerca di un altro allenatore, Sarri è entrato prepotentemente nella lista dei tecnici sondati dalla società che è pronta a fare un tentativo per prendere l’ex Lazio che è alla ricerca di un progetto interessante per poter ripartire.

La svolta è arrivata nelle scorse ore, con la società che attraverso un comunicato ha annunciato la separazione dal suo storico mister che ha deciso di lasciare il Portogallo per andare al Manchester United.

Affare clamoroso anche per i Red Devils che hanno forzato la mano per nominare come nuovo tecnico del Manchester United Amorim. Infatti, gli inglesi hanno deciso di pagare la clausola da 10 milioni di euro allo Sporting.

A conferma di ciò anche il comunicato da parte dei portghesi che hanno annunciato ai tifosi la decisione dello United di ingaggiare Ruben Amorim.

Adesso, quale allenatore prenderà il posto di Amorim allo Sporting?

La candidatura di Sarri può essere una svolta per la squadra portoghese, ecco tutti i dettagli.

Sarri allo Sporting?

Attualmente libero, Sarri può essere un serio candidato per la panchina dello Sporting. Il tecnico, infatti, non ha chiuso le porte per un’altra esperienza all’estero. Dopo l’avventura al Chelsea potrebbe andare in Portogallo per guidare una delle squadre più prestigiose del campionato.

Valutazioni in corso anche da parte dell’allenatore, che vuole attendere qualche chiamata dall’Italia anche se ad oggi tutte le panchine delle big sono occupate e difficilmente si libereranno nei prossimi mesi.

Nonostante le voci sul Milan, pare che la dirigenza sia convinta ad andare avanti con Fonseca. L’unica possibilità può essere la Roma, anche sei i trascorsi alla Lazio complicano tutti i piani per Sarri che potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un approdo allo Sporting.