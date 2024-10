Roma: scambio con il Boca Juniors, Paredes nell’affare

C’è un altro caso spinoso che riguarda la Roma ed è quello relativo al futuro di Leandro Paredes. A sorpresa, il centrocampista è stato proposto al Boca Juniors che è pronto ad accoglierlo in Argentina.

Ritorno al passato per l’ex Psg che è finito nel mirino del neo allenatore Fernando Gago, che è a lavoro per portare al Boca Juniors Leandro Paredes della Roma.

Il calciatore argentino, che ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno 2025, difficilmente rinnoverà ed è per questo motivo che potrebbe lasciare la Capitale già nel corso della prossima sessione invernale.

Una trattativa lampo, che potrebbe consentire alla Roma di mettere le mani su alcuni talenti di proprietà del Boca Juniors. Ecco tutti i dettagli.

Nuova svolta dall’Argentina per la Roma che è pronta a liberarsi di Leandro Paredes, che non rientra nei piani di Ivan Juric e della proprietà americana.

Infatti, secondo le ultime notizie provenienti dalla Capitale, c’è la possibilità per Paredes di ritornare a vestire la maglia del Boca Juniors, club nel quale è cresciuto come calciatore.

L’operazione può chiudersi già a gennaio, con il club argentino pronto a cedere alla Roma alcuni giovani talenti.

Calciomercato Roma: vendono Paredes al Boca Juniors

Un colpo in stile Tevez per il Boca Juniors, che pesca dall’Italia il prossimo rinforzo da mettere a disposizione di Fernando Gago.

L’ex centrocampista, con un passato in Italia proprio tra le fila della Roma, è stato promosso nuovo tecnico del Boca ed è pronto a rivoluzionare la squadra per prepararla al meglio in vista del Mondiale per Club che si terrà a giugno 2025.

Ecco perché, c’è l’intenzione di rinforzare la rosa del Boca Juniors aggiungendo esperienza alla squadra. Nel mirino di Gago c’è Paredes, che può tornare in Argentina e vestire la maglia del club con il quale è cresciuto.

L’operazione può andare in porto a gennaio e come accaduto già in passato con Tevez, il Boca Juniors può dare in cambio alla Roma l’opzione di acquistare una serie di giovani talenti argentini.

Paredes al Boca Juniors? Arriva la svolta

E’ l’edizione odierna del Corriere della Sera a rilanciare la notizia di calciomercato relativa al possibile approdo al Boca Juniors di Leandro Paredes. Regista di questa operazione è il nuovo allenatore Fernando Gago che sta lavorando per rinforzare la rosa della squadra argentina.

La società spera di chiudere l’affare già a gennaio, in modo da avere Paredes a disposizione in vista del Mondiale per Club che vedrà il Boca Juniors protagonista. Il club, inoltre, sogna di portare al Boca anche Paulo Dybala, che è un altro obiettivo di Fernando Gago.