Addio Dybala, altro che Arabia: c’è un altro club, la Roma accetta

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Paulo Dybala. In scadenza con la Roma, l’argentino è pronto a fare le valigie per andare in un altro club: ecco tutti i dettagli.

Dopo la decisione della società di non procedere al rinnovo di contratto, Paulo Dybala torna sul mercato. Come spesso accade in queste situazione, tanti club sono pronti a farsi sotto per ingaggiare l’argentino che, nonostante i continui problemi fisici, è uno di quelli che se in condizione può fare la differenza in qualunque campionato.

La sorpresa, vera e propria, è che il giocatore abbia preso in considerazione un’altra destinazione rispetto all’Arabia Saudita, che ha già rifiutato in estate.

E’ l’edizione odierna del Corriere della Sera a lanciare questa notizia di calciomercato, che riguarda proprio il futuro dell’attaccante della Roma.

L’argentino, in questo momento ai box, deve recuperare da un problema fisico ma i suoi agenti sono in stretto contatto con diverse società che sono pronte a prenderlo nella prossima sessione di mercato.

Addio Roma Dybala: dove sta andando l’argentino?

Deluso dall’atteggimento della Roma, che ha deciso di non affrontare l’argomento relativo al rinnovo di contratto, adesso per Dybala si aprono altre strade.

Al di là del benestare o meno di Ivan Juric, il club in autonomia sceglierà se far restare o meno l’ex Juventus che è uno dei più pagati della rosa giallorossa.

C’è una clausola nel contratto, con rinnovo automatico in base al numero di partite, ma ciò non basta per confermare Dybala che è finito nuovamente sul mercato. Su di lui ci sono delle voci, oltre a quelle del Galatasaray e dell’Arabia Saudita.

Infatti, pare che il neo allenatore voglia portare al Boca Juniors Dybala. L’attaccante accetterà la destinazione?

Ritorno in patria per Dybala: c’è il Boca Juniors sulle sue tracce

L’ex centrocampista Fernando Gago, nuovo tecnico del Boca Juniors, sogna in grande e spera di convincere Paulo Dybala a tornare in Argentina già a gennaio.

La trattativa non è facile ma ci sono buone possibilità che il colpo vada in porto, considerando anche la decisione della Roma di privarsi del calciatore che ha un ingaggio troppo alto per le casse giallorosse.

Oltre a questo, a frenare i Friedkin sul rinnovo della Joya, anche le condizioni fisiche dell’ex Juventus che è sempre è costretto a stare ai box a causa dei soliti problemi fisici. Inoltre, il dualismo con Soulé pesa sulla scelta della proprietà che ha investito tanto per portare in giallorosso l’ex Frosinone, che può essere l’erede designato di Dybala.