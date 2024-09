Calciomercato: accordo con l’ex Inter, firma da svincolato

Ultimissime di calciomercato relative all’arrivo dello svincolato di lusso. C’è l’annuncio riguardo la firma del giocatore.

Il mercato degli svincolati regala sempre delle grandi sorprese. Ieri è stata una giornata importante per Rabiot, che ha finalmente trovato la sua nuova squadra.

Oggi, invece, l‘ex Inter è stato contattato da un club che ha deciso di puntare con decisione su di lui. Ecco tutti i dettagli riguardo questo accordo con il calciatore che nelle prossime ore sarà in città per svolgere le visite mediche di rito.

Rimasto svincolato dopo l’addio dai nerazzurri, il calciatore per tutta l’estate non è riuscito a trovare una squadra.

Il suo nome era comparso nella lista dei svincolati di lusso, che nel mese di settembre erano disponibili e liberi di firmare per qualunque club.

Addirittura, anche qualche società italiana aveva fatto un pensierino per il calciatore che nella sua parentesi in nerazzurro non ha fatto un granché. Chiuso da una super concorrenza, era l’ultima scelta di Simone Inzaghi.

Intanto, oggi è arrivata la notizia relativa alla possibilità dell’ingaggio del centrocampista: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato: lo stanno prendendo a zero

A fare il punto della situazione su questo affare di mercato è la redazione di Sportmediaset.

Il portale, infatti, ha rilanciato la notizia relativa al futuro del centrocampista che è rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Inter della passata stagione.

A sorpresa, infatti, la società ha deciso di riprendere il centrocampista con il quale ha condiviso una lunga esperienza con il club.

C’è sempre l’Italia di mezzo, visto che il nuovo allenatore è Farioli che ha riportato all’Ajax Davy Klaassen. Una scelta di cuore da parte del calciatore che ha messo da parte altre proposte più convincenti, dal punto di vista economico per tornare a vestire la maglia del club olandese.

Klaassen ritorna all’Ajax

Si era diviso dal club nel settembre 2023 proprio per vivere l’esperienza in Italia con l’Inter, dove ha raggiunto la vittoria di uno Scudetto ed un totale di 18 presenze.

Rimasto svincolato, il calciatore è tornato sui propri passi. Ritorno di fiamma per il centrocampista, classe 1993, che ha deciso di firmare nuovamente per l’Ajax. Proseguirà, dunque, in Olanda la carriera del calciatore che ha ancora voglia di giocare ad alti livelli.

Mister Farioli, insediatosi l’estate scorsa nel club di Amsterdam, ha accettato la proposta del club di riportare all’Ajax Klaassen. Un vero e proprio veterano, ha all’attivo con la maglia dei Lancieri, 321 partite e 93 gol.