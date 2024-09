Calciomercato: è fatta per Rabiot, si chiude in 48 ore

La svolta tanto attesa è finalmente arrivata: ecco le ultimissime riguardo la prossima squadra di Adrien Rabiot. Trattativa in dirittura per il francese, chiusura imminente: arriva l’annuncio.

Rimasto fermo per un po’ di mesi, Adrien Rabiot ha chiuso l’accordo con il nuovo club.

A lungo corteggiato anche da alcune società italiane, il suo futuro – in un certo senso – è ancora legato al tricolore. Ecco tutti i dettagli dell’accordo raggiunto da Rabiot, che conta di firmare con il suo nuovo club nel giro delle prossime 48 ore.

Fumata bianca per il giocatore, che in queste ore sta ultimando gli ultimi dettagli per poi porre la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club.

Occasione unica per la società, che ha deciso di affondare il colpo e inseguire i sogni dell’allenatore che punta in alto per questa stagione.

Dopo un mercato sontuoso, ecco la ciliegina sulla torta con l’arrivo di Rabiot che ha raggiunto l’accordo con la società. Ancora una volta, l’Italia è stata decisiva per il calciatore: ecco in che modo.

Sorpresa Rabiot: ha trovato squadra, ecco i dettagli

Dopo le recenti voci sul Milan, che l’avrebbe cercato per sostituire l’infortunato Bennacer, alla fine il giocatore ha deciso di optare per un’altra destinazione.

Le alte richieste d’ingaggio, infatti, hanno bloccato l’operazione con i rossoneri ed altre società italiane, che nei mesi scorsi aveva cercano invano Rabiot.

Lo stipendio da 7 milioni di euro ha frenato ogni trattativa anche con i top club europei, che hanno tentato l’affondo per il calciatore che in queste ore sta valutando la situazione insieme alla madre e agente, che cura gli interessi del figlio e che fino a questo momento non ha trovato ancora nessuna squadra.

Alla fine, a metà settembre Rabiot trova finalmente squadra grazie a De Zerbi che lo porta a Marsiglia.

Rabiot a Marsiglia ecco tutti i dettagli

E’ Fabrizio Romano a lanciare questa ultim’ora di mercato, relativa alla firma del centrocampista francese. Accelerata decisiva da parte del club che ha chiuso l’accordo con la madre agente del calciatore, per portare al Marsiglia Rabiot e regalare a De Zerbi un ultimo rinforzo di spessore.

Nonostante le ricche proposte provenienti dall’Arabia Saudita, alla fine il calciatore ha preso in considerazione l’ipotesi di tornare in Francia e firmare con l’OM che conta di chiudere questo colpo nel giro di 48 ore.