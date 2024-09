Allegri sta tornando: firma con una big, indizio sulla nuova squadra

Quale futuro per Massimiliano Allegri? Nuovi aggiornamenti sul tecnico, agitato per gli ultimi avvenimenti. La voglia di tornare è tanta, ecco dove può andare.

Colpo di scena riguardo Massimiliano Allegri. Dopo l’addio alla Juventus, il tecnico ha ricevuto delle offerte dall’Arabia Saudita ma la sua intenzione è quella di proseguire in Europa. Infatti, non ha preso in considerazione l’ipotesi di un approdo nella Saudi Pro League.

Il Benfica l’aveva sondato, salvo poi puntare su un altro allenatore. Adesso per il tecnico si aprono nuovi scenari importanti, con una big che sta realmente pensando ad Allegri per sostiture il suo attuale mister.

Le dichiarazioni del papà di Allegri, hanno alimentato la curiosità dei tifosi di conoscere meglio il futuro dell’allenatore.

Dopo la fine del suo ciclo alla Juventus, il tecnico è rimasto nella lista dei tecnici senza contratto ed è in attesa di una proposta da parte di una big.

I sondaggi con il Benfica non hanno prodotto i risultati sperati, ecco perché adesso Allegri spera di raggiungere l’accordo con un altro top club che sta valutando attentamente la posizione del proprio allenatore.

Calciomercato: novità su Allegri, arriva l’indizio

Ecco le ultimissime notizie riguardo il ritorno di Allegri in panchina. L’allenatore è pronto a firmare e attende la fine della sosta per poter concretizzare il suo passaggio nel top club.

Infatti, secondo quanto riportato dai media locali, al prossimo passo falso del mister la società è pronta a cambiare guida tecnica ed affidare le chiavi del progetto ad Allegri che sarebbe in pole per il nuovo incarico.

A conferma di ciò anche le quote da parte dei bookmakers inglesi, che vedono Allegri come nuovo allenatore del Manchester United al posto di Ten Hag.

Allegri al Manchester United? Nuovi aggiornamenti

C’è poca fiducia su Ten hag che è a rischio esonero dal Manchester United.

Su Old Trafford c’è l’ombra di Allegri, così come quella di Zidane e Gareth Southgate. Sono questi, infatti, i candidati principali per prendere il posto del manager olandese che non ha iniziato bene la stagione con i Red Devils, nonostante un super mercato che ha portato in rosa dei giocatori di primissimo livello come Zirkzee.

Ecco perché, è spuntato fuori nelle ultime ore anche il nome di Allegri che può tornare in corsa e prendere in mano le redini del Manchester United. Si attendono conferme ufficiali su questa trattativa, che può entrare nel vivo al prossimo passo falso di Ten Hag.