“Allegri è agitatissimo”, l’annuncio sul ritorno: la destinazione

Allegri sarebbe agitatissimo, vuole ricominciare. È questo l’annuncio in serata sull’ex allenatore dei bianconeri.

Nel corso di questa estate, dopo la separazione amara con la Juventus per quanto riguarda il suo licenziamento, il tecnico livornese è stato al centro delle voci di calciomercato per quanto riguarda gli allenatori.

Un ping pong di voci se si pensa sia alla Serie A, con Bologna, Milan e Roma tra i rumors del suo approdo in panchina da rivale della Juventus a quelle che sono le voci che lo hanno riguardato sia in Premier League con lo United che in Arabia Saudita. Alla fine ha deciso di aspettare la chiamata giusta, una chiamata della quale si è parlato questa sera, in occasione del Premio Nazionale Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali. Ecco cosa è stato annunciato, per voce ufficiale della famiglia di Allegri, sul tecnico ex Juve.

Allegri pronto al ritorno: “È agitatissimo”

Agitatissimo, come lo si vede in panchina per quanto tiene al lavoro che fa. Agitatissimo, nell’attesa di tornare in panchina, un ritorno che potrebbe consumarsi tra non molto in quelle che saranno le chiamate possibili, seguite da chi sarà esonerato in Serie A, nell’attesa che riguarda Max Allegri.

È quello che ha dichiarato il papà di Allegri che, ritirando il premio al posto del figlio che non poteva presenziare alla cerimonia.

Augusto Allegri, intervenendo sul palco, ha parlato così ai microfoni dei media presenti. Le parole sono le seguenti: “È agitato un bel po’, perché non vede l’ora di ritornare. Speriamo che trovi qualcosa – ride, ndr –, questo lavoro gli piace”.

Dove allenerà Allegri: le voci sulla destinazione

Pronto al ritorno in panchina dunque, Massimiliano Allegri attende solo la chiamata giusta. Qualora dovesse venir fuori l’esonero di Fonseca, che è chiamato ad una risposta dopo la disastrosa prima parte pre-sosta nelle tre giornate, allora Allegri sarà scelto come nuovo allenatore del Milan. In Italia, al momento, sembra l’unica via percorribile. Tra le panchine in bilico pare esserci anche quella della Roma.

Le parole sulla Juventus e sul nuovo allenatore dei bianconeri

Intervenendo, sempre sul palco, Giovanni Sartori ha parlato dell’attuale allenatore della Juventus, che è subentrato proprio a Max Allegri. Il responsabile dell’area tecnica del Bologna, ha così parlato dell’italo-brasiliano: “Lo scorso anno abbiamo fatto benissimo, scegliendo bene in tutta la campagna acquisti. Tutto questo ha permesso un risultato straordinario, dopo sessant’anni abbiamo trovato la Champions League, che si chiamava Coppa dei Campioni ai tempi. Ripartiamo, sarà un anno duro su tre competizioni. Abbiamo avuto la fortuna di aver avuto un grande allenatore come Thiago Motta, adesso c’è Italiano e stiamo costruendo le cose con le sue nuove idee. Ci vuole tempo, speriamo di essere pronti per la ripartenza”.