Dramma nel calcio: muore a soli 20 anni

Una tragedia che tocca il mondo del calcio europeo ed internazionale. Il giovanissimo talento è scomparso a solo 20 anni di età

Purtroppo neanche il grande calcio internazionale, che appassiona e fa sognare milioni di persone e tifosi nel mondo, è esente dai drammi e dai problemi della vita di tutti i giorni. Quello che sembra un universo di privilegiati ed intoccabili ovviamente può essere sconvolto dalle questioni quotidiane.

Ogni tanto ci tocca infatti dare anche brutte notizie riguardo al calcio ed ai suoi protagonisti. Parlando purtroppo anche di lutti o scomparse davvero terribili. L’ultima news in tal senso arriva dalla Francia e ha letteralmente sconvolto tutto il panorama calcistico transalpino.

Il motivo è che riguarda la scomparsa di un calciatore giovanissimo, appena ventenne, che come detto ha lasciato di sasso tutti gli appassionati in Francia e non solo. Una brutta storia che non avremmo mai voluto raccontare ma che ha già riempito le pagine di cronaca.

Morto il giovanissimo talento Poreye: aveva giocato nel Lille

La notizia che ha scosso tutto l’ambiente calcistico francese è quella della morte, a soli 20 anni di età, di Valentin Poreye. Un profilo ancora poco noto a livello internazionale, ma che molti appassionati di calcio francese avevano già apprezzato nel settore giovanile del Lille.

Difensore nato nel 2003, Poreye è venuto a mancare domenica scorsa. Il fatto che rende tutto ancora più sconvolgente è che non sono state rese note le cause dell’improvviso decesso. Una tragedia assoluta, proprio perché riguarda un ragazzo giovanissimo, con tutta la vita davanti, a prescindere dall’attività sportiva.

In attesa di capire cosa sia realmente accaduto a Poreye, venerdì andranno in scena i funerali del calciatore ventenne, che come detto è ricordato come un talento in ascesa nel settore giovanile del Lille. Proprio la società di Ligue 1 francese ha voluto ricordare il suo ex prodotto del vivaio con una nota ufficiale di cordoglio.

“Il LOSC è rattristato nell’apprendere della morte del suo ex giocatore, Valentin Poreye, all’età di 20 anni. Valentin era un giovane difensore che ha giocato per il LOSC U16 tra il 2018 e il 2020. Il Club porge le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari.”

⚫️Le LOSC a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur, Valentin Poreye, survenu à l’âge de 20 ans. Valentin était un jeune défenseur qui avait évolué chez les U16 du LOSC entre 2018 et 2020. Le Club présente ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses… pic.twitter.com/sKoafBb0VN — LOSC (@losclive) November 15, 2023

Pare che dopo l’esperienza a Lille, conclusa nel 2020, Poreye non abbia avuto altre grosse occasioni per sbocciare nel calcio che conta. Ma è impossibile ad oggi ricondurre la sua morte con i mancati traguardi raggiunti a livello di carriera.