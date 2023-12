Chiara Frattesi sempre più seducente: scatti bollenti

Chiara Frattesi in forma smagliante, la modella e influencer emergente sui social propone visioni che scatenano il pubblico dei fan

Suo fratello Davide Frattesi, giocatore dell’Inter, è uno degli astri nascenti del calcio nostrano e si sta facendo valere anche in Nazionale, dove fin qui ha tenuto una media realizzativa altissima per essere un centrocampista. Quattro reti in nove presenze complessive, un mese fa la decisiva doppietta all’Ucraina. La speranza è che possa trascinare nuovamente l’Italia nei due match fondamentali contro Macedonia e Ucraina per qualificarsi a Euro 2024. Ma anche Chiara Frattesi si sta facendo notare, eccome.

Sorella minore di Davide, ha 21 anni ed è un volto che sta trovando sempre maggiore visibilità sui social, in maniera inevitabile visto il suo fascino che balza subito all’occhio. E che non a caso l’ha già vista protagonista in passerella per alcuni importanti concorsi di bellezza.

Chiara ha interessi variegati. Oltre alla moda, il mondo del fashion e del design, da giovanissima ha praticato nuoto e atletica leggera, dimostrando di volersi tenere sempre in forma e prendersi cura del suo corpo. Un domani, sogna di diventare una giornalista affermata. Tutto questo aumenta la curiosità nei suoi confronti, il suo seguito social sta aumentando a vista d’occhio. Siamo ormai oltre i 77 mila followers su Instagram, la sensazione è che siamo solamente all’inizio e che ben presto le cifre in questione cresceranno a livelli assoluti.

Chiara Frattesi stratosferica in palestra, il top contiene a fatica quel lato A da sballo

Bellezza e sensualità da vendere per Chiara, lo abbiamo detto. Una informazione che potrebbe interessare molto i fan è che al momento probabilmente non ha un fidanzato. Intanto, i suoi scatti a ripetizione stanno conquistando la platea.

Chiara si immortala in alcuni selfie spesso e volentieri in palestra, dove ama spesso andare. In questo caso, la visione del suo top è quasi illegale, con una scollatura prorompente e profondissima, che quasi buca lo schermo e in molti fa sorgere la voglia di zoomare senza ritegno. Valanga di like garantita, per non parlare dei commenti, che la esaltano e la acclamano: “E forza Chiara facci un goal, è la curva Nord che te lo chiede”, “C’è chi ha zoomato e chi mente”, “Che doppietta di Frattesi”, “Quando vedo Chiara resto senza parole”, “Bellezza magica e immensa”, “Viva la famiglia Frattesi”.