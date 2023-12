Dal derby d’Italia a quello di Madrid: 40 milioni

Il calciomercato scalda i motori, c’è un big italiano che interessa non solo in Serie A ma anche ai top club della Liga spagnola

Un acquisto importante per il prossimo futuro cambierà l’orizzonte delle big, il colpo sarebbe utile per aumentare la qualità della rosa. I club italiani potrebbero essere scalzati nettamente dalla concorrenza spagnola.

La prossima sessione del mercato inizierà tra un mese e mezzo, le big cominciano a scaldare i motori. Juventus e Inter non lotteranno solamente in campo per il primato, i due club saranno concorrenti anche sul fronte delle trattative cercando di prendere un elemento importante del nostro campionato.

Marotta e Giuntoli sanno come non sarà facile avere la meglio, nelle ultime ore la concorrenza dei club spagnoli è aumentata. Il derby di Madrid, in questo caso, è un concorrente abbastanza temibile, Atletico e Real possono avere una maggiore liquidità per fare il colpaccio direttamente dalla Serie A.

Un big italiano in Liga: i dettagli

Le prestazioni in questa stagione confermano come l’interesse sia cresciuto, c’è quasi un’asta intorno a lui. La società valuta tanto il suo calciatore e si sta già muovendo per il sostituto, la sensazione è che nel 2024 la partenza sarà confermata da una grande offerta in ballo. Juventus e Inter erano maggiormente interessate ma il cartellino è lievitato favorendo ora i club spagnoli: Giorgio Scalvini è seguito da Atletico e Real.

I media iberici confermano l’interesse verso il centrale dell’Atalanta, Scalvini è ormai stabilmente convocato in nazionale e sarà uno dei candidati probabili in caso di qualificazione ad Euro 2024. Le prestazioni del difensore bergamasco convincono anche in ambito europeo, Scalvini è un calciatore già pronto e maturo per altre sfide. L’Atalanta sa di avere in mano un grande gioiello e di non poterlo trattenere più di tanto, le ambizioni dei club che puntano la Champions League crescono proprio puntando su Scalvini per la prossima stagione.

Scalvini in Liga è una opzione, i bergamaschi chiedono una cifra sicuramente importante per il suo cartellino: almeno 40 milioni di euro. La liquidità non è proprio il pezzo forte dei club italiani, in Liga invece Real o Atletico Madrid non avrebbero problemi a investire questa cifra. Il ventenne concluderà la stagione in Italia e poi penserà al suo futuro, la prospettiva di giocare con i Blancos non capita di certo tutti i giorni. L’Atalanta, ceduto Scalvini, punterebbe su Coppola del Verona e richiamerebbe Okoji, ora in prestito al Frosinone.