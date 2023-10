Dal rinnovo all’addio: Inter, 100 milioni per il big

L’Inter sta lavorando al rinnovo di contratto del suo gioiello ma di fronte a un’offerta da 100 milioni i nerazzurri lo lascerebbero andare.

L’Inter di Simone Inzaghi è partita molto bene in questa stagione, sia in campionato che in Champions League. In Serie A i nerazzurri sono in testa assieme al Milan, con 4 punti di vantaggio su Napoli, Juventus e Fiorentina; in Champions il successo casalingo contro il Benfica ha permesso all’Inter di portarsi al comando del girone assieme alla Real Sociedad. In campo le risposte stanno arrivando anche dai nuovi acquisti, per la soddisfazione di Marotta e Ausilio che hanno regalato al tecnico piacentino diverse nuove pedine nello scorso calciomercato estivo.

Tuttavia, i due dirigenti nerazzurri sanno bene che è necessario anche blindare alcune delle colonne della rosa interista. Tra questi c’è sicuramente Nicolò Barella, giunto ormai alla quinta stagione con la maglia dell’Inter: sono già 196 le presenze di Barella in nerazzurro, arricchite da 20 centri in tutte le competizioni.

L’ex giocatore del Cagliari è un elemento imprescindibile nell’undici titolare di Simone Inzaghi e per questo Marotta e Ausilio stanno parlando con l’entourage del centrocampista per arrivare a un rinnovo di contratto.

Inter, 100 milioni per Barella: i nerazzurri ci pensano

Attualmente l’intesa tra Barella e l’Inter ha scadenza nel 2026. L’obiettivo è quello di estendere il contratto fino al 2028, garantendo al giocatore un adeguamento (oggi percepisce 4,5 milioni all’anno, ndr): una mossa che dovrebbe anche far desistere eventuali pretendenti. Tuttavia non è detto che qualche maxi offerta non possa comunque arrivare in casa Inter.

Secondo i rumors di calciomercato, Marotta e Ausilio non direbbero no di fronte a un’offerta enorme per il gioiello nerazzurro. Per farla breve, se la prossima estate qualche club dovesse decidere di sborsare la bellezza di 100 milioni di euro per il centrocampista della Nazionale italiana la dirigenza interista si siederebbe certamente al tavolo delle trattative. Quella somma, infatti, sarebbe una manna dal cielo per le casse dell’Inter, tutt’altro che floride.

Inoltre, con i 100 milioni di euro guadagnati dalla cessione di Barella i due dirigenti nerazzurri potrebbero intervenire in diverse zone del campo, regalando a Simone Inzaghi una rosa ancora più completa e competitiva per i vari obiettivi.

Al momento non c’è nulla in tal senso, ma il centrocampista sardo è da tempo un obiettivo del Manchester City e del Real Madrid. Entrambi i club hanno le disponibilità economiche per soddisfare le richieste dell’Inter.