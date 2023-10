Che regalo per Allegri: super colpo per il 2024

Il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, potrebbe mettere a referto un colpo importante dalla Premier: ecco di chi si tratta

Prosegue la preparazione della Juventus targata mister Massimiliano Allegri in vista del Derby della Mole. I bianconeri vengono da un periodo non positivo in termini di risultati, il riferimento è soprattutto alla prestazione da dimenticare sul campo del Sassuolo.

Ottenere i tre punti battendo il Torino alzerebbe nuovamente l’asticella della fiducia nel mondo bianconero. Ad ogni modo, non è detto che Dusan Vlahovic prenderà parte a questa sfida. Il bomber serbo ha saltato anche la gara contro l’Atalanta a causa di un problema alla schiena, di conseguenza potrebbe non riuscire a recuperare in tempo per sabato. Oltre all’ex Fiorentina, appare in dubbio pure la presenza di Arek Milik, alle prese con un infortunio al polpaccio.

Ma l’attaccante classe ’94 sta meglio rispetto al collega serbo, ragion per cui si registra più ottimismo nel suo caso. Sicura, invece, l’assenza di Paul Pogba fra i convocati. Il centrocampista francese è sospeso dall’11 settembre in via cautelare dal Tribunale Antidoping, per la positività ai metaboliti del testosterone riscontrata nel controllo di Udine.

L’eventuale rescissione del contratto di Pogba consentirebbe alla ‘Vecchia Signora’ di risparmiare una trentina di milioni. E a gennaio potrebbe già sbarcare il nuovo centrocampista del club di Exor. Stando a quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe un’idea ora che convince più delle altre e porta al nome di Pierre-Emile Hojbjerg, mediano ‘box to box’ di proprietà del Tottenham accostato anche alla Roma nei mesi scorsi.

Il profilo attrae particolarmente la Juventus, ma non mancano gli ostacoli da superare. Se lo stipendio di Hojbjerg non sembra un grande problema per le casse bianconere (inciderebbero gli sgravi fiscali previsti dal decreto crescita), l’intesa con gli ‘Spurs’ invece non è così scontata, nonostante il minutaggio ridotto del giocatore.

L’ex Southampton, infatti, è chiuso da Sarr e Bissouma, però entrambi saranno impegnati in Coppa d’Africa per almeno un mese durante la stagione corrente. Un dettaglio che, inevitabilmente, complica i piani della società torinese. Poiché in caso di addio di Hojbjerg il Tottenham dovrebbe acquistare un sostituto in grado di rimpiazzarlo.

Inoltre, la compagine londinese per ora non apre all’ipotesi prestito e valuta il cartellino del danese intorno ai 30 milioni di euro. Le alternative in mediana, sempre secondo la fonte citata, sarebbero Koné del Borussia Monchengladbach, Fofana del Monaco e Diarra dello Strasburgo. Riflessioni in corso, aspettando l’esito delle controanalisi di Paul Pogba.

