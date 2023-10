Rabiot non è convinto: futuro stravolto

Rabiot non è convinto. Il centrocampista francese della Juventus valuta le diverse possibilità riguardo il suo futuro. La decisione è presa.

Siamo alla vigilia del derby. Una partita delicata che arriva in un momento delicato per la Juventus. Il club bianconero ha cominciato bene la stagione, ma c’è la consapevolezza che si può far meglio.

Il pareggio ottenuto a stento sul campo dell’Atalanta può essere visto come un punto guadagnato, ma la prestazione offerta dalla Juventus ha lasciato diversi dubbi sul reale valore della compagine di Massimiliano Allegri. E quasi non bastasse questo momento particolare in campionato, vi sono altre faccende in casa bianconera che tengono con il fiato sospeso.

Sul caso Pogba c’è una dirigenza che tenta di fare qualcosa non avendo però ancora le idee chiare su cosa poi si potrà fare davvero. Intanto, però, sono stati mossi i primi passi nella direzione che porta ad una corretta gestione della società. L’ormai celeberrima sostenibilità tanto voluta da John Elkann e seguita fin qui alla lettera da Cristiano Giuntoli. La sostenibilità unita alla competitività porta intanto dritti da Adrien Rabiot.

Ed è in nome della sostenibilità che si tenta, parimenti, di costruire una Juventus sempre più competitiva. Partendo dai pochi punti fermi, ed irrinunciabili, presenti già nella rosa bianconera. Come Adrien Rabiot, inseguito però anche da alcuni club in Premier League.

Il Manchester United è uno dei club che inseguono il centrocampista bianconero. Da almeno due stagioni tenta, inutilmente, di acquisire Adrien Rabiot. L’indiscussa forza economica dei Red Devils dà loro la possibilità di mettere sul tavolo un contratto con un ingaggio a doppia cifra, che la Juventus, eventualmente, non potrebbe mai pareggiare. Sull’ipotesi Manchester United-Rabiot si è espresso l’insider bianconero Matthijs_Pog.

In un post su X ha infatti scritto: “Rabiot pronto a prolungare con la Juventus, lo United non lo convince“. Musica per le orecchie di Allegri e Giuntoli. La Juventus intende, infatti, intavolare al più presto una trattativa per un rinnovo pluriennale e per questo è già stata allertata Veronique Rabiot, madre ed agente del calciatore. La Juventus, ed Allegri, hanno fortissimamente voluto il rinnovo contrattuale di Rabiot, anche per un solo anno.

L’ottima stagione passata ha posto il nazionale francese all’attenzione di alcuni grandi club pronti ad approfittare della ghiotta occasione di poterlo acquisire a parametro zero. Ma Rabiot rappresenta uno dei capisaldi della Juventus che verrà e la società bianconera non intende perdere l’ex PSG. La nuova Juve, sostenibile ma comunque competitiva, riparte da Adrien Rabiot.