Colpo De Ligt, affare da capogiro a gennaio

Il mercato di gennaio potrebbe infiammarsi con il trasferimento di Matthijs De Ligt: l’olandese pronto a lasciare il Bayern Monaco.

L’esperienza al Bayern Monaco di Matthijs De Ligt non sta andando come sperato. Le prestazioni dell’ex difensore di Ajax e Juventus non stanno convincendo molto i bavaresi, tanto che in questa prima parte di stagione l’olandese è stato più volte relegato in panchina dal tecnico Thomas Tuchel. Come se non bastasse, nel match casalingo contro il Bochum – stravinto per 7-0 dai padroni di casa anche grazie a una rete del difensore – De Ligt ha riportato anche una contusione al ginocchio che lo ha costretto a rimanere fuori nelle gare successive.

Da qualche tempo si parla di una possibile partenza del difensore olandese, arrivato a Monaco di Baviera nell’estate 2022 dopo un’operazione che ha consentito alla Juventus di incassare 67 milioni di euro più 10 di bonus. Dopo poco più di una stagione in Bundesliga l’ex centrale dei bianconeri sembra davvero sul punto di dire addio.

Stando alle ultime notizie di mercato sembra che su di lui ci siano diversi big club europei, ma uno su tutti è pronto a presentare un’offerta concreta al Bayern. Stiamo parlando del Barcellona, che ha bussato alla porta dei bavaresi per chiedere informazioni su Matthijs De Ligt.

De Ligt, ora il Barcellona fa sul serio: pronta l’offerta

I blaugrana sono alla ricerca di un difensore centrale di grande spessore, possibilmente giovane: il primo nome sul taccuino del club del presidente Laporta è proprio quello di De Ligt. L’impressione è che il Barcellona possa tentare l’affondo per il difensore degli Orange già a gennaio, anche se ovviamente per lasciarlo partire il Bayern chiede una cifra tutt’altro che banale. Difficilmente i bavaresi accetterebbero una cifra inferiore ai 60 milioni di euro.

Ecco perché il Barcellona sta pensando a una possibile cessione di Andreas Christensen. Il giocatore danese, non particolarmente apprezzato da Xavi, potrebbe infatti lasciare il Camp Nou nella prossima sessione di mercato: i blaugrana lo sostituirebbero proprio con De Ligt.

Nelle scorse settimane si è parlato anche di un clamoroso ritorno alla Juventus per il difensore olandese, che non riesce proprio ad ambientarsi in Germania. Qualcuno aveva avanzato l’ipotesi di un prestito a gennaio – secco o con diritto di riscatto, ndr – ma l’indiscrezione non ha trovato conferma. Di certo il futuro di De Ligt a Monaco sembra sempre meno probabile.