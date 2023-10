Carolina Stramare da bollino rosso: calze mozzafiato

Carolina Stramare stravolge ancora una volta i sensi degli italiani, c’è una foto che lascia a bocca aperta tutti i suoi fan.

Un pieno di energie per l’ex miss Italia, che diventa così grande protagonista con scatti davvero infiammanti. I venti anni di un noto marchio sono l’occasione per scatenarsi in maniera sensuale davanti all’obiettivo.

È sempre molto seguita sul web, non è un caso come ogni suo scatto diventa ben presto virale. La capacità di essere sensuale è rimasta intatta se non proprio aumentata nel corso del tempo, Carolina Stramare è ammaliante come non mai.

L’ex miss Italia è sempre più una protagonista sui social, i suoi scatti mettono sull’attenti i tanti fan, che notano come la bellezza sia un marchio di fabbrica. Da amplificare con pose sexy che mettono davvero i fan in grande emozione come non mai.

Stramare, un intimo che cattura

L’occasione giusta è arrivata nelle scorse ore, i fan hanno capito come la Stramare può conquistare tutti all’improvviso. Bastano pochi scatti per rimettere in riga anche le altre influencer e modelle, l’ex miss Italia è ben consapevole del suo fascino, sa essere affascinante come poche nel mondo del web. Gli ultimi scatti confermano così il trend positivo di una delle miss che più ha conquistato il pubblico in questi anni: scatti sensuali di Carolina Stramare per tutti, l’intimo conquista la platea maschile.

Non potrebbe essere altrimenti, d’altronde anche il suo profilo social è pieno di foto che catturano l’attenzione. In questo caso poi ha quasi voluto esagerare nel mettere in mostra la sua bellezza, l’intimo adatto per questa occasione ha catturato l’attenzione un po’ di tutto il pubblico. Quello femminile è sicuramente interessato ai modelli mostrati in foto, mentre… quello maschile più all’effetto sensuale della foto, che ha lasciato un po’ stupiti per come sia riuscita a centrare subito l’attenzione. Ha superato i 500mila fan su Instagram, può andare ben presto a conquistare il milione e fare cifra tonda.

Del resto, la Stramare è ormai una protagonista virale, non è un caso come in tanti abbiano citato nei commenti il suo fidanzato, ritenendolo davvero fortunato. Pietro Pellegri e la Stramare continuano la loro storia, poco importante che il calciatore – passato quasi come un predestinato (per precocità di esordio e gol in Serie A) – sia ormai la terza scelta nel Torino di Juric. Non avrà di che rammaricarsi avendo una bellezza del genere al suo fianco.