Carolina Stramare illegale: le foto in intimo mandano in tilt Instagram

Carolina Stramare si scatena come non mai su Instagram, la super modella e influencer ci fa sognare in lingerie intima: che fisico

Uno spettacolo continuo, semplicemente pirotecnico, è quello del fascino pazzesco che sa esprimere la splendida Carolina Stramare e che riesce sempre ad avvincere gli ammiratori. La modella e showgirl fa battere forte il cuore dei fan e con ognuna delle sue apparizioni ci conquista al primo sguardo.

Una vera abitudine da lei inaugurata qualche anno fa, quando fu incoronata Miss Italia. Era il 2019 e tra le Miss degli anni recenti, Carolina è molto probabilmente quella che è maggiormente rimasta nell’immaginario collettivo. Sguardo magnetico, silhouette statuaria e curve da urlo, è davvero difficile rimanere indifferenti di fronte alla sua sensualità, che richiama molto quella dell’attrice americana Megan Fox, una somiglianza che in certi tratti ha dell’incredibile.

Carolina si è fatta apprezzare come modella ed è non a caso uno dei volti più richiesti dai principali brand, con shooting che esaltano sempre il suo fascino. Ma sta anche incrementando la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

Carolina Stramare, il reggiseno di pizzo la contiene a fatica: esplosiva è dire poco

Nella scorsa primavera, l’abbiamo vista all’opera con il suo primo reality show, Pechino Express. In precedenza, l’avevamo vista cimentarsi come conduttrice sportiva. Un ruolo, quest’ultimo, in cui gli appassionati sperano di rivederla al più presto. Nel frattempo, il pubblico dei fan del web, che cresce a vista d’occhio (siamo oltre i 525 mila followers su Instagram), non si perde nessuno dei suoi nuovi scatti. E gli ultimi sono davvero da capogiro.

Carolina, che intanto è diventata una delle wag del campionato più seducenti – ha iniziato una relazione con Pietro Pellegri, attaccante del Torino, che sembra promettere assai bene – negli ultimi shooting ha sfoderato tutto il meglio di sé. Immagini celestiali e bollenti al tempo stesso, autentici capolavori.

Servizio fotografico in Puglia, in una ambientazione agreste, con un filtro in bianco e nero che rende le foto particolarmente suggestive. Ovviamente, la protagonista assoluta è lei, Carolina, che ci fa perdere in una sensualità micidiale, con lingerie intima di pizzo che contiene a fatica le sue curve pazzesche. Un lato A che quasi buca lo schermo e che ipnotizza gli ammiratori. Se persino il padre di Carolina scrive divertito tra i commenti “Ho fatto proprio un capolavoro“, c’è da credergli.