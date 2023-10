Gambe e tacco piccanti in mostra: Jolanda da urlo

Jolanda De Rienzo sempre superlativa quando vai in onda, un look pazzesco da parte della giornalista sportiva: che visione

Le apparizioni di Jolanda De Rienzo, lo sappiamo, sono sempre assai gradite dal suo vasto pubblico di fan. E la giornalista sportiva da questo punto di vista non si smentisce affatto, continuando a regalare visioni e prospettive da sballo, meritandosi applausi a scena aperta.

Nel corso degli anni, la crescita nella considerazione di Jolanda sulla ribalta mediatica nazionale è stata esponenziale. Nota nei primi anni di carriera soprattutto su base locale, la giornalista partenopea si è fatta largo e adesso è una professionista affermata in tv e sul web, impegnata in svariate trasmissioni.

L’ultimo anno in particolare per lei è stato pieno di soddisfazioni a livello professionale, anche per la possibilità di raccontare l’ascesa del suo Napoli, tornato meritatamente campione d’Italia dopo 33 anni di attesa. Jolanda segue con grande interesse le vicende della squadra azzurra, ovviamente, ma è preparata e appassionata su tutto il mondo del calcio, e non solo.

A darle una marcia in più, nel cuore dei fan, un fascino mediterraneo esplosivo, di quelli che non passano inosservati. Non per caso, infatti, Jolanda può vantare un pubblico di tutto rispetto sui social. Una platea di oltre 350 mila followers su Instagram che non si perde assolutamente nessuno dei suoi nuovi scatti, che riescono sempre a lasciare senza fiato.

Jolanda De Rienzo, minigonna dallo stacco imperiale e non solo: negli studi televisivi infiamma così i fan

Sulla propria pagina social, Jolanda condivide diversi momenti di vita privata ma anche lavorativa. In particolar modo, riscuotono grande successo i selfie dagli studi televisivi e dal camerino, con i look più seducenti di cui è capace. Ecco come si è presentata nell’ultima trasmissione.

Un abito nero che parla da solo, con una minigonna e uno spacco che esaltano le sue gambe chilometriche, oltretutto slanciate da tacchi altissimi. Fa la sua consueta figura anche la vertiginosa scollatura, che attira sempre l’attenzione. Una silhouette stratosferica che non può che attirare like e commenti entusiasti come sempre.

Jolanda non si smentisce davvero mai e del resto che dopo lunghe e meritate vacanze fosse tornata in grandissima forma si sapeva. Le coronarie dei fan, di fronte a scatti del genere, sono sempre a rischio.