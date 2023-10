Boom Juve, colpo a zero dal top club!

Cristiano Giuntoli è pronto a scatenarsi con un vero e proprio colpo da sogno: può firmare gratis con la Juventus

Un rendimento altalenante che ha fatto storcere il naso ai più. La Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a dare risposte convincenti nelle prossime settimane, per evitare di allontanarsi troppo dalla corsa Scudetto.

Il lavoro del ‘Conte Max’ è stato spesso e volentieri oggetto di aspre critiche ma intanto il contratto firmato fino al 30 giugno 2025 blinda la posizione dell’allenatore di Livorno. In casa bianconera, poi, i pensieri non sono tutti rivolti al calcio giocato. Perchè nonostante manchino poco meno di tre mesi alla riapertura della sessione invernale di calciomercato, le idee del neo ds Cristiano Giuntoli continuano a moltiplicarsi.

Arriverà molto probabilmente una nuova pedina in mediana, visto che la ‘Vecchia Signora’ sta andando incontro ad un’inevitabile squalifica – non si sa ancora quanto ‘pesante’ – nei confronti di Paul Pogba. Il centrocampista francese è risultato positivo al testosterone, in seguito ai consueti controlli di rito nel post Udinese-Juventus. Da Partey a Khèphren Thuram e non solo: sono diversi i sogni che la dirigenza torinese sta provando a rendere concreti per le prime settimane del 2024.

Attenzione massima, tuttavia, soprattutto per il mese di giugno. Perchè a fine stagione le occasioni fioccheranno con grande frequenza ed una in particolare sembra poter tramutarsi in qualcosa di concreto per la gioia di Massimiliano Allegri.

Juve, colpaccio gratis: ‘assist’ dal presidente

Gli occhi della dirigenza bianconera potrebbero quindi ben presto posarsi nuovamente sulla Liga spagnola, con un vero e proprio affare che Giuntoli non ha la minima intenzione di farsi scappare. Stando a quanto riferisce il quotidiano ‘ElNacional.cat’, la ‘Vecchia Signora’ sarebbe in primissima fila per l’acquisto del terzino 32enne Lucas Vazquez.

Lo spagnolo è in scadenza il 30 giugno 2024 con il Real Madrid e pare proprio che Florentino Perez non sia più così convinto di dare il suo via libera al rinnovo del talento cresciuto nella Cantera delle ‘Merengues’. D’altro canto Vazquez farebbe parecchio comodo ad Allegri che dopo l’addio di Cuadrado ha ricevuto il solo Timothy Weah in quella posizione del campo, con il figlio d’arte che non sta convincendo pienamente il ‘Conte Max’.

Al momento Vazquez è chiuso da Carvajal ed ha giocato solo alcuni spezzoni durante l’inzio della stagione agli ordini di Carlo Ancelotti. Quella che si è appena aperta potrebbe essere quindi l’ultima annata al Real Madrid, dopo un’intera vita vissuta nel club che lo ha formato calcisticamente. Vazquez ha collezionato 7 presenze, con 1 assist e soli 217′ sul rettangolo verde: Giuntoli rimane alla finestra, pronto a portarlo a Torino a parametro zero.