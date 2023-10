Meret-Donnarumma: annuncio e colpo di scena, cambia tutto

Meret e Donnarumma sono stati accostati in un annuncio: c’è un colpo di scena in vista? I due possono ‘battersela’ per un posto.

Alex Meret e Gianluigi Donnarumma continuano a tenere banco nelle loro rispettive società. Il primo è ormai da anni impegnato nella difesa della porta del Napoli, il secondo è oramai diventato da tempo il primo portiere del PSG dopo una lunga alternanza tra titolarità e panchina. È adesso arrivato un annuncio che riguarda entrambi.

Da un lato c’è appunto Alex Meret, dall’altro c’è Gianluigi Donnarumma: entrambi impegnati con i rispettivi club, ma anche con la Nazionale Italiana. Il portiere del PSG è anche il primo nelle gerarchie dell’Italia, gerarchie che Luciano Spalletti non ha (almeno per il momento) modificato. Ma proprio di questo ha parlato una figura che l’estremo difensore del Napoli lo conosce molto bene.

Si tratta di Stefano Colantuono, attuale responsabile del settore giovanile della Salernitana, che però è anche colui che ha ‘scoperto’ e lanciato Alex Meret nel calcio professionistico. E proprio per questo motivo ha parlato del portiere del Napoli dopo il match di Champions League contro il Real Madrid. Proprio per l’ultimo gol subito, il portiere azzurro è stato molto criticato. Ma Colantuono ha preso le sue difese. E ha poi riferito anche molto di più, proprio facendo riferimento a Gianluigi Donnarumma.

Meret, le parole di Colantuono e il paragone con Donnarumma: ecco l’annuncio

Stefano Colantuono, ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, ha parlato così di quanto accaduto in Champions League martedì sera al Diego Armando Maradona: “Meret colpevole sul tiro di Valverde? Macché autogol! Quel tiro è stato deviato (la colpisce sfortunatamente Olivera, ndr.) ed era molto forte. Alex ci ha provato, ma era una botta talmente tanto forte che era difficile da intercettare”. Ma il suo discorso non si è limitato a questo. Perché poi è arrivato anche l’accostamento a Gianluigi Donnarumma attualmente in forza al PSG.

In merito al posto in Nazionale Italiana, Colantuono si è infatti espresso così: “Meret è in quel giro, dipenderà dal commissario tecnico. Non mi permetto di dare suggerimenti o giudizi a Spalletti. È un portiere da considerarsi molto vicino a Donnarumma, se non due portieri ugualmente bravi. Con qualche piccola caratteristica diversa. Sono due portieri di livello internazionale, per cui parlare dell’uno o dell’altro sembra riduttivo. Sono due portieri forti”.