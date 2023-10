Colpo brasiliano: l’Inter sfida il Napoli

Duello Inter-Napoli: i nerazzurri di Simone Inzaghi sfidano gli azzurri di Rudi Garcia per un talento brasiliano. Ecco di chi si tratta

Umori contrapposti in casa di Inter e Napoli dopo la serata di Champions League. I nerazzurri, pur avendo sprecato molto, alla fine sono riusciti ad avere la meglio sul Benfica con un gol di Marcus Thuram, sempre più impattante il figlio dell’ex campione del mondo Lilian.

Il Napoli, invece, è stato sconfitto per 3-2 dal Real Madrid tra le mura amiche del ‘Maradona’. Tuttavia, gli uomini di Rudi Garcia non hanno affatto sfigurato al cospetto dei blancos e forse, a detta degli analisti e dello stesso tecnico francese, avrebbe meritato di pareggiare.

Del resto, la reazione d’orgoglio degli azzurri, capaci di rimontare due volte lo svantaggio prima di arrendersi al missile terra-aria di Valverde che facendo sponda prima sulla traversa e poi sulla schiena di Meret si è infilato in rete, è da grande squadra.

Dunque, è cambiato il condottiero degli azzurri, l’ex tecnico giallorosso al posto del Commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, ma non la squadra che contro il Real Madrid ha dimostrato di essere ancora quella meravigliosa orchestra che nella passata stagione ha incantato il mondo intero.

Di conseguenza, non sarà facile scucire dal petto degli azzurri il tricolore anche se al momento gli uomini di Rudi Garcia accusano un ritardo di quattro punti dal duo di testa Inter–Milan.

Duello brasiliano: l’Inter sfida il Napoli per Paulinho

E proprio i nerazzurri sono indicati da molti come i grandi favoriti per la conquista del tricolore che regalerebbe loro la tanto bramata seconda stella. Ma, come detto, dovranno fare i conti con un Napoli che non ha alcuna intenzione di abdicare. Anzi, l’obiettivo stagionale del Napoli è quello di riconfermarsi, impresa mai riuscita agli azzurri, neanche nell’epoca d’oro di Diego Armando Maradona.

Si prospetta, quindi, un avvincente duello tra l’Inter e il Napoli che potrebbe diventare un sfida a tre con l’ eventuale inserimento del Milan e forse qualcosa di più se la ‘Vecchia Signora‘ ritroverà il passo dei tempi migliori.

Confronto, quello tra nerazzurri e azzurri, che potrebbe prolungarsi in sede di calciomercato dal momento che inseguono lo stesso obiettivo. Stando a quanto twittato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, l’Inter e il Napoli sono sulle tracce di Paulinho, 23enne ala dell’Atletico Mineiro.

Molto veloce, dotato di grande atletismo e di un’ottima tecnica di base e con una buona propensione al gol (22 in 55 apparizioni totali nel 2023) tanto da essere paragonato a Robinho, il classe 2000 brasiliano possiede le caratteristiche tecniche per esaltare gli schemi sia di Inzaghi sia di Garcia. Chi la spunterà? Beh, anche per conoscere il nome del vincitore di questo duello dovremo armarci di pazienza e attendere.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

