Crisi Roma, i Friedkin a Trigoria: pronto il pugno duro

La Roma vive una crisi di risultati, che ha portato la dirigenza Friedkin a recarsi a Trigoria per cercare di ristabilire gli equilibri e proseguire la stagione al meglio.

Nonostante la vittoria casalinga contro il Frosinone in casa Roma si fa i conti con la realtà. Il club giallorosso è il terzo monte ingaggi della Serie A, eppure sembra molto distante dalle prime in classifica. È chiaro che più di qualcosa non sta funzionando nel modo in cui si sta esprimendo la squadra in campo e nell’impronta di calcio che vuole continuare a trasmettere ai suoi José Mourinho.

Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, i vertici della società si stanno interrogando su vari temi e i Friedkin proprio a ridosso del fine settimana sono stati a Trigoria, presso il centro sportivo della Roma, per dialogare con l’allenatore e il direttore sportivo. La principale intenzione è stata quella di scuotere nella direzione giusta l’intero gruppo in vista della gara di Serie A.

La qualità dei giocatori, compresa quella dei nuovi innesti, non è in discussione eppure sono coloro che in questo momento sono diventati bersaglio dei tifosi. I dati in effetti sostengono la tesi dei romanisti. Ad esempio, lo stesso Rui Patricio ha incassato nella sua porta già 11 gol in appena 6 giornate di campionato, riuscendo a conservare intatti i guantoni solo contro l’Empoli.

La Roma è in crisi: Friedkin a Trigoria, la situazione

I problemi fisici di capitan Lorenzo Pellegrini senza dubbio stanno avendo un grande impatto, trattandosi di uno dei giocatori di maggiore peso per la Roma. Anche il contributo di Paulo Dybala si sperava potesse essere ancora superiore rispetto a quanto visto fino ad ora. Nonostante la doppietta all’Empoli, Torino e Genoa sono state le sue prime due partite intere di fila in circa un anno e non ha brillato del tutto. Anzi, una sua svista ha portato in gol il rossoblu Mateo Retegui.

Renato Sanches è arrivato dal PSG come riferimento a metà del campo, ma anche nel caso del portoghese non è stato ancora possibile apprezzarlo del tutto perché si è già fermato due volte a causa di infortunio. Al momento sugli scudi c’è Bryan Cristante. Non soltanto con due reti ha già offerto un significativo contributo offensivo, ma in generale aiuta a mantenere l’equilibrio e la comunicazione all’interno dell’11 in campo.

In difesa punto di riferimento è Gianluca Mancini, mentre in attacco Andrea Belotti si sta imponendo sempre più come una soluzione di lusso per la Roma. Da questi tre nomi sembra bisogni ripartire e poi il resto potrebbe finalmente quadrare.