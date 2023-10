Lautaro Martinez nel top club: c’è già la data

Lautaro Martinez è entrato nella storia dell’Inter, ma potrebbe lasciare i nerazzurri con una maxi offerta ora in agguato.

L’attaccante argentino è sempre più decisivo per il club, non è un caso come si stiano moltiplicando le attenzioni per acquistarlo a titolo definitivo. Un colpo davvero importante, un tecnico sta facendo di tutto per averlo.

L’attualità riporta la straordinaria forma di Lautaro Martinez, che ha raggiunto la perfezione ormai in Serie A. La punta argentina è stata devastante nella gara di sabato a Salerno, entrando nel secondo tempo è riuscito a segnare una quaterna un po’ in tutti i modi, entrando nei record del campionato: mai nessun subentrato aveva segnato così tanti gol in una gara.

Si è portato giustamente il pallone a casa e, allo stesso tempo, ha aumentato il suo valore, e ciò non fa paura ai top club. La cessione per l’Inter torna a essere un argomento caldo, c’è una big in particolare che sta aumentando il suo pressing per averlo.

Martinez via, maxi offerta per l’Inter

La punta argentina a Milano ha trovato la sua dimensione, risultando ormai l’uomo fondamentale per l’attacco dei nerazzurri. Si è visto del resto proprio a Salerno, senza di lui la squadra viaggia su frequenze basse, entrando Martinez la musica cambia per far ballare in campo. Di ciò si è accorto anche un club pronto a fare follie, sta migliorando la sua situazione economica e può concedersi il lusso di un super acquisto per giugno 2024: Lautaro Martinez al Barcellona, sarebbe un affare pazzesco.

Un altro argentino come leader al Camp Nou, è questo l’obiettivo di Xavi che stravede per il calciatore albiceleste. Martinez è nell’anno della sua consacrazione sportiva, non soltanto per quanto fatto in campo ma anche per le sue doti da leader assoluto al centro dell’attacco, che ne fanno uno degli attaccanti più completi di tutto il panorama mondiale. Un calciatore al top, che diventa così l’argomento principale di mercato e sicuramente non mancherà l’assalto.

I 70 milioni di euro che prevedevano i media spagnoli non bastano, per avere Martinez servono almeno 100 milioni, se non proprio a salire. Il valore del centravanti è in costante aumento, non sarebbe nemmeno facile trovare un sostituto così incisivo sul mercato. Un’offerta del genere farebbe però vacillare l’Inter, che guarda sempre ai suoi conti e non può permettersi il lusso – così come altri club italiani – di rifiutare offerte di questa portata.