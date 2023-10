Juventus, i tifosi contro Linus: cos’è successo con il noto DJ

Juventus, i tifosi contro Linus. Alcune frasi del noto Dj, grande tifoso della Juventus, hanno infastidito parte del popolo bianconero. Perché?

Un evento unico per celebrare un’unicità. 1923–2023, 100 anni di vita insieme, l’una accanto all’altra. La famiglia Agnelli e la Juventus.

Un antipasto delle celebrazioni in vista di questa importante ricorrenza vi era stato ad agosto quando la tradizionale sfida in famiglia tra Juventus A e Juventus B ha traslocato, eccezionalmente, dalla tradizionale sede di Villar Perosa all’Allianz Stadium per permettere la partecipazione all’evento ad un maggior numero di tifosi.

Per il 10 ottobre è previsto, invece, il Together, a Black & White Show, il momento clou delle celebrazioni per il prestigioso centenario che avrà luogo al Pala Alpitour dove sfileranno numerosi campioni che hanno scritto le pagine più gloriose del club bianconero. Un elenco da brividi che parte da Michel Platini, per poi proseguire con Zidane, Del Piero, Peruzzi, Ferrara, Conte, Marchisio, Barzagli, Montero ed altri ancora.

I grandi ex bianconeri si sfideranno in un’attesissima sfida di calcio a sette, che non mancherà di regalare emozioni forti. Una serata dove i protagonisti assoluti saranno si loro, gli indimenticati campioni bianconeri, ma al fianco vi saranno tanti tifosi vip della Vecchia Signora.

Tanti volti famosi accumunati dalla passione per il bianconero, ma tra loro non mancherà di essere notata una rumorosa assenza. Il Dj Linus, da sempre grande tifoso della Juventus, ha deciso infatti di non prendere parte all’evento dedicato alla juventinità. Una decisione, pertanto, particolarmente sofferta. Per quale motivo?

Juventus, i tifosi contro Linus

La versione ufficiale parla di impegni lavorativi che impedirebbero a Linus la sua partecipazione all’evento. La causa scatenante del doloroso forfait deriverebbe, però, dall’hashtag #LinusOut comparso da qualche giorno su Twitter e che evidenzia, ancora una volta, come i rapporti tra il popolo juventino e il noto Dj siano tutt’altro che idilliaci.

Il tutto ha avuto origine da alcune dichiarazioni rilasciate da Linus e riguardanti le plusvalenze che non pochi problemi hanno causato alla società bianconera. Circa un anno fa il noto Dj si è espresso in maniera netta riguardo allo scottante argomento e le sue parole sono state interpretate dai tifosi della Juventus come un attacco diretto alla società bianconera.

“Questa è una cosa che si trascina da parecchi anni, e ora siamo arrivati alla resa dei conti. Tutto è cominciato con Cristiano Ronaldo e con una serie di contingenze che purtroppo hanno impedito che il sogno si avverasse“, questo il giudizio di Linus riportate da fanpage.it. Un sogno che, per il grande tifoso bianconero, si è presto trasformato nel peggior incubo.

Una grande festa della juventinità che parte già con il piede sbagliato. Una folle esclusione, così come folle è l’idea che vi debba essere un pensiero unico da seguire sempre e comunque. Ma coloro che attaccano Linus sono davvero così sicuri che sia soltanto lui, all’interno dello sterminato popolo bianconero, a pensarla così?