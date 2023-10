Via a gennaio dal Bayern: ci prova anche la Juventus

La Juventus può davvero superarsi con un clamoroso colpo a gennaio: può arrivare subito dal Bayern Monaco

Quella vissuta dalla Juventus di Massimiliano Allegri, fino a questo momento, non è stata una stagione troppo semplice. Il campo, in primis, ha mostrato luci e ombre della compagine bianconera che non ha ancora convinto del tutto gli addetti ai lavori.

Il lavoro svolto da Massimiliano Allegri, confermato in virtù di un ricco contratto firmato fino all’estate 2025, resta al vaglio dei vertici bianconeri. L’estate della Juventus è stata caratterizzata più da conferme che da colpi di scena in entrata: in tal senso, l’approdo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo la dice lunga su quella che sarà la progettualità della ‘Vecchia Signora’. Ritornare a competere ad alti livelli, tanto in Italia quanto in Europa. E, perchè no, vincere.

I successi che la tifoseria si aspetta ormai da qualche anno e che non sono più arrivati. Ecco perchè il calciomercato, già nel mese di gennaio, può portare gradite sorprese agli ordini del ‘Conte Max’. Ma prima ci sarà da fare i conti con una situazione decisamente spiacevole che, sulla carta, rischia di indebolire non poco la Juventus.

Parliamo della squalifica di Paul Pogba, ormai imminente, dopo la positività del centrocampista francese al testosterone. Un’evidenza che, da subito, ha preoccupato il club nonostante siano ancora attese le controanalisi che potrebbero alleggerire la condanna dell’ex United.

Sogno per gennaio: dal Bayern Monaco alla Juventus

In tal senso Cristiano Giuntoli sta già sondando il terreno per quello che, a gennaio, potrebbe essere l’erede di Pogba. Ma intanto proprio in vista delle primissime settimane del 2024 sembra prendere corpo una clamorosa e suggestiva ipotesi dalla Germania.

Una delle stelle del Bayern Monaco è pronta a cambiare aria e la Juventus, con un’improvvisa accelerata, potrebbe approfittarne. Secondo ‘Calciomercato.com’, Matthijs de Ligt potrebbe lasciare il Bayern Monaco nel mese di gennaio. L’olandese, arrivato in Germania nell’estate 2022 per 67 milioni di euro, non sembra aver trovato l’ambiente ideale per esprimersi nel migliore dei modi.

Ed è per questa ragione che a gennaio due club importanti di Premier League come Manchester United e Liverpool potrebbero sfidarsi per il suo cartellino. Non è affatto escluso che per il 24enne di Leiderdorp possa provare ad inserirsi anche la Juventus che, poco più di un anno fa, cedette a malincuore de Ligt per provare a risanare il bilancio parecchio sofferente.

Staremo a vedere ma il ritorno del nazionale olandese a Torino, a maggior ragione dopo le recenti prestazioni deludenti di Gatti, potrebbe fare parecchio comodo a Massimiliano Allegri.