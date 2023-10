Il grande ritorno di Zidane in panchina: un italiano ha già le ore contate

Zinedine Zidane potrebbe presto tornare su una panchina europea con il tecnico ex Real Madrid pronto a dire sì.

Uno degli allenatori più importanti senza panchina al momento è sicuramente Zinedine Zidane. L’ex giocatore di Juventus e Real Madrid sarebbe pronto a dire sì ad un progetto molto ambizioso.

A lungo nelle mire anche della Juventus, Zinedine Zidane è fermo dal 2021 quando è terminata la sua seconda esperienza al Real Madrid. Il suo palmares parla già di tre Champions League vinte con il club spagnolo oltre ai due campionati messi in bacheca sempre con il Real. Un tecnico che fa gola a molti anche se il franco-algerino attende il progetto giusto per tornare a guidare una squadra di club. In queste ore si fa sempre più forte la possibilità di un suo arrivo in una società alla quale è molto legato.

Calciomercato, Zidane potrebbe presto dare l’ok ad una big

Stando a quanto affermato da Francebleu.fr, Zinedine Zidane sarebbe pronto a dare il suo ok al Marsiglia andando di fatto a prendere il posto di Gennaro Gattuso, arrivato solo gli scorsi giorni alla guida della squadra transalpina.

Un affare che però potrebbe chiudersi positivamente solo nel caso in cui la società dovesse cambiare proprietario. Il Marsiglia è infatti nel mirino di investitori arabi che potrebbero fare della società un’altra potenza della Ligue 1 al pari del PSG. Una chance che porterebbe il club ad avere possibilità quasi illimitate in ottica calciomercato portandola nel giro di pochi anni ad essere una delle maggiori potenze europee.

Zidane sarebbe disposto a dire sì a questo progetto, andando a guidare la squadra della città dove è nato. L’ex tecnico del Real Madrid avrebbe già parlato con i possibili nuovi proprietari chiedendo di poter avere parola in merito agli acquisti ed alle strategie di mercato. Una squadra che è nel cuore dell’ex capitano della Francia, così come Real Madrid e Juventus, squadre nelle quali tornerebbe volentieri a lavorare come affermato dallo stesso classe 1972 in diverse occasioni.

Non è da escludere infatti che la Juventus possa fare dei tentativi per Zidane considerato il fatto che l’addio con Massimiliano Allegri al termine del campionato è tutt’altro che da escludere. Nel caso in cui le strade con il tecnico livornese dovessero dividersi nel prossimo giugno, Cristiano Giuntoli potrebbe fare un tentativo per provare a convincere l’ex Real Madrid a sposare la causa bianconera.