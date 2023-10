Allegri esonerato, è il nuovo-vecchio allenatore della Juve

Potrebbe essere davvero l’ultimo anno di Max Allegri alla Juve, c’è già un tecnico pronto a subentrargli quanto prima in bianconero.

Una situazione che potrebbe portare all’ennesima rivoluzione in casa Juventus, l’esonero dell’allenatore sarebbe una carta da sfruttare in caso di crisi prolungata e con un big che è pronto in direzione di Torino con grande entusiasmo.

La stagione della Juventus andrà valutata a 360 gradi, per il momento la squadra sembra reggere in campo. Il primo campanello dall’allarme però è già arrivato, la sbandata di Sassuolo ha creato dubbi e incertezze sul futuro della squadra, che spesso diventa fragile davanti alle prime difficoltà. Il pari di Bergamo ha generato ulteriori polemiche, soprattutto per il dominio casalingo dei nerazzurri.

Un bel problema di tenuta per il futuro, con l’esonero di Max Allegri che torna a essere ventilato. La Juventus, con il passare dei mesi, sa come l’ingaggio del tecnico sia sempre meno impattante sul bilancio, potendo così permettersi un eventuale cambio di guardia già a stagione in corso. Un grande nome è in agguato, ha già rifiutato una panchina eccellente per restare a disposizione dei bianconeri.

Allegri via, pronto il nuovo mister

Già sui social stanno tornando a campeggiare gli hashtag #Allegriout, il messaggio inoltrato dalla tifoseria bianconera spesso e volentieri fa capire come la piazza sia da tempo pronta per un avvicendamento. Il nuovo corso societario, del resto, non vuole nemmeno mettersi contro i tifosi, è già bastato quanto fatto nel passato per avere la fiducia ai minimi termini. Così, un allenatore è già pronto: Zidane tecnico della Juventus, la soluzione può esser quella giusta per il futuro.

L’ex trequartista bianconero è preferito ad Antonio Conte, un po’ per l’ingaggio ma anche per non essere passato all’Inter negli anni precedenti. Per altro, Zizou ha rifiutato la panchina dell’Olympique Marsiglia recentemente, quella che poi ha accettato Gennaro Gattuso. A dimostrazione di come attende la sua grande occasione, dopo aver vinto tre Champions League di fila con il Real Madrid può permettersi anche di aspettare la chance giusta .

Zidane in Italia da allenatore, sarebbe un bel colpo per la Juventus del futuro con un altro allievo di Lippi che siederebbe sulla panchina bianconera. Avrebbe in mano una squadra da impostare chiaramente sui giovani ma anche su qualche colpo eccellente, soprattutto quando migliorerà la situazione finanziaria, finora molto critica.

Il francese attende un cenno dalla Juve, o dalla Nazionale francese altro suo grande obiettivo, anche se Didier Deschamps sembra ancora avere vita lunga da selezionatore. Zizou attende, sa come la voglia di tornare in panchina è sempre più forte.