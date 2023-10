Svolta improvvisa: Ibra in panchina, sarà lui il nuovo tecnico

Zlatan Ibrahimovic a sorpresa potrebbe diventare il nuovo tecnico. E’ una ipotesi da non sottovalutare. Ecco perché.

Zlatan Ibrahimovic pronto per una nuova carriera da allenatore? L’ex giocatore del Milan non ha mai escluso questa ipotesi anche se per il momento non si tratta di un qualcosa di immediato.

Ma attenzione che la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro. C’è una possibilità molto importante per vedere Ibrahimovic in panchina e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo e vedremo quali saranno le scelte a parte del diretto interessato.

Ibrahimovic in panchina: tutto pronto per la nuova avventura

Appesi gli scarpini al chiodo, Ibrahimovic si è preso del tempo per valutare con attenzione il suo futuro. Di certo l’ex Milan ha voglia di ripartire il prima possibile per andare a dimostrare le sue qualità, ma la strada è assolutamente tutta da percorrere e non possiamo escludere nulla considerando che, almeno fino a questo momento, non si hanno certezze. C’è, comunque, una situazione da osservare con molta attenzione considerando anche il fatto che si tratta di un qualcosa dell’ultima ora e che presto potrebbe riservare novità.

Come riportato da calciomercato.com, la Svezia ha comunicato che senza spareggi europei il ct Andersson sarà rimosso dall’incarco. L’ipotesi Ibrahimovic è sicuramente più suggestione che altro, ma non possiamo escludere che alla fine decida di accettare questa proposta per provare a dare una svolta alla sua carriera. Si tratta naturalmente di un qualcosa che dovrà essere approfondito nelle prossime settimane.

Ma per Ibrahimovic la Svezia potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi dopo un periodo con molte incertezze. Vedremo cosa succederà e se magari questa opportunità si trasformerà in realtà. Di certo si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione nelle prossime settimane visto che, almeno fino ad oggi, sono solo suggestioni.

Ibrahimovic e il ruolo di ct della Svezia

Ibrahimovic è comunque una possibilità importante per la Svezia o come ct o magari in un ruolo completamente differente. Vedremo se alla fine si arriverà alla fumata bianca oppure no. Ma di certo le prossime si candidano ad essere settimane fondamentali per capire meglio il futuro dell’ex attaccante di Milan, Inter, Juventus e Barcellona tra le altre.