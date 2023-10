Orsolini, come cambia il suo valore dopo la tripletta con il Bologna

Riccardo Orsolini è pronto al grande salto di qualità, è un inizio di stagione decisamente importante per l’esterno italiano.

Un elemento ora in grado di fare la differenza, Orsolini è il motore di un Bologna che ha incominciato la sua annata con grandi certezze. L’esterno azzurro è pronto per vivere una stagione da protagonista con gli occhi delle big addosso.

Sta dimostrando di non essere un calciatore da plusvalenza, anzi è sempre più determinante in campo. Riccardo Orsolini è diventato ora un valore aggiunto per il campionato, un esterno offensivo che sa accendere le gare segnando anche gol pesanti.

La gara di domenica ha confermato le aspettative, il Bologna ha un gioiello che sta aumentando di valore. La tripletta contro l’Empoli lo ha eretto a grande protagonista, ma non dimentichiamo nemmeno la convocazione in extremis di Luciano Spalletti in Nazionale recentemente. Il calcio italiano ha stima di un’ala pronta per una squadra di vertice.

Orsolini, futuro in ballo per il 2024

Difficilmente il Bologna riuscirà a trattenere l’attaccante con queste medie realizzative, Thiago Motta lo pungola ma ne riconosce il grande talento, invitandolo ora a mettersi in mostra con continuità e non sporadicamente, come spesso avvenuto in passato. I mezzi a disposizione sono importante, c’è la grande consapevolezza di fare qualcosa di importante per il futuro: il valore di Orsolini cresce, non sarà comunque facile strapparlo al Bologna.

La quotazione di 13 milioni data in precedenza da Transfermarkt va cassata, l’esterno ha rinnovato sino al 2027 e il suo valore sta crescendo rapidamente. Per avere l’esterno infatti potrebbero non bastare trenta milioni di euro, soprattutto se ci sarà qualche inserimento dei club di Premier League, sempre molto attratti da questo tipo di calciatori.

Un pericolo per il campionato italiano, le big dovranno fare in fretta e cercare subito di bloccare l’azzurro, che ha ora grandi possibilità di essere convocato per un’eventuale partecipazione dell’Italia a Euro 2024.

La stima di Spalletti c’è, lo avrebbe voluto anche al Napoli in passato. E chissà che gli azzurri non possano regalarlo a Garcia in futuro, anche sacrificando qualche altro elemento come Elmas. Per caratteristiche, potrebbe giocare in ogni squadra italiana, resta davvero un peccato come spesso si vada alla ricerca degli stranieri quando in Italia c’è ancora chi sa saltare l’uomo e fare la differenza in attacco. Bologna se lo gode al momento, puntare all’Europa con questo Orsolini non è un’utopia.