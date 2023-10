60 milioni e scambio, Giuntoli ‘scarica’ Vlahovic

Il futuro bianconero di Dusan Vlahovic di nuovo in dubbio. Giuntoli pensa alla clamorosa operazione di mercato a gennaio.

Che questa estate Dusan Vlahovic era stato vicino all’addio alla Juventus non è un mistero. Per settimane infatti si parlò di un addio più o meno prossimo, con i bianconeri che, dal canto loro, speravano di chiudere quanto prima la cessione per poi andare dritti su Lukaku.

Vlahovic infatti era nel mirino del Chelsea e l’ex Inter, poi finito alla Roma, costituiva una possibile contropartita gradita qualora i Blues avessero voluto affondare il colpo. Alla fine non se ne è fatto nulla: Vlahovic è rimasto in bianconero e Lukaku si è accasato alla Roma. L’inizio di stagione incoraggiante, con le reti ad Udinese e Bologna e la doppietta contro la Lazio, avevano fatto ben sperare.

Da più parti infatti si salutava la ‘rinascita’ di Dusan Vlahovic. Da attaccante in rampa di uscita a nuovo punto fermo dell’attacco bianconero. Ed anche il suo rapporto tattico con Allegri, mai decollato a dire il vero, sembrava andare verso un punto di contatto. E invece nelle ultime settimane si sono ripresentati i problemi, perlopiù fisici, che gettano nuovamente dubbi sul futuro in bianconero dell’attaccante serbo ex Fiorentina. E Giuntoli, di fronte a questa situazione, medita una possibile cessione a gennaio.

Vlahovic, guarda chi si rivede: la Juventus pronta ad ascoltare la proposta del Chelsea

Spostiamoci un attimo in Premier League. In questo inizio di stagione il Chelsea sta molto faticando, soprattutto per quanto riguarda la produzione di gioco offensivo. Ecco quindi che a gennaio i Blues potrebbero riprovarci per Vlahovic. Giuntoli come detto ci sta riflettendo. La condizione fisica di Vlahovic rappresenta un’incognita non indifferente e in casa bianconera non si disdegnerebbe una monetizzazione sull’attaccante serbo.

Acquistato nel 2022 per 80 milioni dalla Fiorentina la principale preoccupazione in questo momento in casa Juventus è cercare quantomeno di rientrare. Per questo motivo al momento Giuntoli è abbastanza freddo riguardo una prima idea che trapela da Londra, ossia un’operazione che preveda anche l’inserimento di Cucurella.

Il ds bianconero preferirebbe di gran lunga una cessione cash per una cifra attorno ai 60 milioni di euro. Gennaio è ancora lontano, il tempo per parlarsi c’è. Vedremo se il destino di Vlahovic sarà lontano da Torino oppure, magari a suon di gol, tutto rientrerà e il serbo continuerà ad essere al centro dell’attacco della Juventus.