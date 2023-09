Blitz capitale, colpaccio a centrocampo per la Juve

Dopo la vittoria di martedì sera dell’Allianz Stadium contro il Lecce, per la Juve di Max Allegri bisogna segnare un’importante novità che arriva dal calciomercato.

Dopo la brutta sconfitta di sabato contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, la Juve ha ripreso la propria corsa nel turno infrasettimanale. Nella serata di martedì, infatti, la ‘Vecchia Signora’, ha battuto all’Allianz Stadium la vera sorpresa di questo primo scorcio del campionato di Serie A di quest’anno, ovvero il Lecce di Roberto D’Aversa.

Quella della Juve contro i pugliesi non è stata di certo una prestazione da ricordare, anzi, ma la cosa più importante era sicuramente quella di riprendere la corsa. I bianconeri, di fatto, hanno sofferto le trame di gioco del Lecce di Roberto D’Aversa, ma hanno saputo comunque portare a casa con merito i tre punti, grazie alla rete realizzata nella seconda frazione di gara da Arkadiusz Milik.

Una volta archiviata la sfida contro il Lecce, la squadra di Massimiliano Allegri è attesa dalla sfida di domenica in trasferta contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, in attesa della difficile sfida contro il team bergamasco, in casa Juventus bisogna registrare delle importanti in sede di calciomercato.

Mercato Juve, possibile rinforzo a centrocampo per Allegri: Cristiano Giuntoli è sulle tracce di Partey

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diario gol’, infatti, Thomas Partey ha chiesto all’Arsenal di essere ceduto nel prossimo mercato invernale di gennaio. Il centrocampista, di fatto, è costantemente relegato in panchina da Mikel Arteta e vuole cambiare aria per poter trovare una squadra che lo possa far giocare con continuità.

La Juventus, considerando anche la possibile lunga squalifica che potrebbe scontare Paul Pogba, potrebbe quindi approfittare per portare Thomas Partey sotto l’ombra della Mole. Tuttavia, a far concorrenza alla Juventus c’è una big spagnola: l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simone. Il tecnico argentino, di fatto, rivorebbe il calciatore ghanese tra le fila della propria squadra già nel prossimo mercato di gennaio.

Thomas Partey, prodotto proprio del vivaio dell’Atletico Madrid, ha giocato con la maglia dei ‘Colchoneros’ per ben cinque stagioni, dove è riuscito a vincere sia l’Europa League che la Supercoppa europea. Mentre con l’Arsenal, che l’ha preso nell’estate del 2021 per circa 50 milioni di euro, il ghanese ha collezionato 103 presenze in quattro stagioni, riuscendo a vincere anche una Community Shield.