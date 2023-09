Zaniolo, assist alla Juventus: “A Torino una disciplina diversa”

Nicolò Zaniolo potrebbe riuscire a far esplodere definitivamente il suo talento alla Juventus, grazie alla disciplina del club bianconero.

Tra i tanti nomi accostati alla Juventus nello scorso calciomercato estivo c’è anche quello di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista di Massa sembrava davvero vicino a un trasferimento a Torino, ma la trattativa non è mai decollata e alla fine l’ex centrocampista della Roma si è convinto ad accettare la corte dell’Aston Villa.

Nel suo breve periodo al Galatasaray l’ex romanista è riuscito a rilanciarsi, contribuendo alla conquista del titolo da parte dello storico club di Istanbul. Le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione di diversi club europei, tra cui anche la Juventus. Lo stesso giocatore, in un’intervista di qualche mese fa, sottolineava che da bambino era tifoso bianconero e che avrebbe molto gradito un trasferimento a Torino.

Alla fine l’affare non si è concretizzato, ma non è detto che nel prossimo futuro le cose non possano cambiare. L’ex Roma, infatti, è solo in prestito all’Aston Villa, pertanto già nel 2024 se ne potrebbe riparlare. Tuttavia, l’eventuale arrivo di Zaniolo alla Juve divide la tifoseria, dato che non tutti sarebbero felici di accogliere il 24enne.

Zaniolo alla Juve, arriva l’assist: il futuro dell’ex Roma

Se da una parte c’è chi ne esalta le potenzialità sul campo, dall’altra c’è anche chi fa notare come il giocatore abbia più volte dato problemi sul piano comportamentale. Eppure proprio questo aspetto potrebbe essere migliorato con un’esperienza in bianconero.

Ne è convinto il direttore sportivo Fabio Cordella, che ai microfoni di TvPlay ha voluto dire la sua su Zaniolo e sul possibile approdo alla Juventus. Secondo Cordella, infatti, il centrocampista è stato gestito nella maniera sbagliata e un’eventuale esperienza alla Continassa gli consentirebbe di ricevere “una disciplina diversa“.

Cordella ha poi precisato che Zaniolo può essere discusso sul piano del carattere, ma dal punto di vista tecnico è un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi squadra. Secondo il direttore sportivo bisognerebbe fare un lavoro di un certo tipo sul calciatore, perché avrebbe delle “pause mentali” dovute alla mancanza di serenità.

Sempre nell’intervista a TvPlay, Cordella tiene a ribadire che Zaniolo resta un talento di enorme livello e che le critiche nei suoi confronti arrivano “da chi non capisce niente di calcio“. Una presa di posizione chiara e decisa per un giocatore che spera di ritrovare completamente sé stesso in Premier League.