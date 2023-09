Marotta lo rifà di nuovo: gratis all’Inter nel 2024

Il club nerazzurro sta già seminando in vista di un possibile grande affare da chiudere il prossimo 1 luglio: Marotta è in agguato

Sta ormai diventando un suo preciso marchio di fabbrica. Non contento di chiudere, ogni estate, almeno un colpo in perfetto stile ‘Condor’ – tanto per citare l’amico Adriano Galliani, di cui Marotta sta degnamente ripercorrendo le orme – l’Ad nerazzurro si sta specializzando nel sempre più fruttifero mercato dei parametri zero.

Da quando è approdato all’Inter, nell’ormai lontano 2018, l’ex Dg della Juve non si lascia sfuggire le grandi e succose occasioni che il mercato propone. Solo relativamente agli ultimi anni, è arrivata gratis a Milano gente come Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana. E, per finire, quel Marcus Thuram corteggiato quando ancora mancavano due anni alla scadenza del suo contratto. Un vero capolavoro di rara maestria. Proprio l’armeno e Thuram sono stati protagonisti assoluti del derby e ciò testimonia il gran lavoro del dirigente nerazzurro.

La musica, per il prossimo futuro, non è destinata a cambiare. Non trascurando la possibile pista Jonathan David – il talentuoso canadese andrà in scadenza nel 2025 ma parecchie società, tra cui l’Inter, sono disposte ad aspettare che si svincoli a costo zero – il dirigente meneghino si lecca i baffi all’idea di mettere a segno l’ennesimo colpo top senza pagare alcun costo del cartellino.

Il prescelto è niente di meno che un centrocampista francese impiegato con discreta continuità dal Ct Deschamps, che in quella zona di campo ha un’abbondanza da far invidia ai top club del calcio europeo. L’operazione non è facile, ma non certo impossibile per uno come Marotta.

Marotta torna sul pallino: dal Principato alla Pinetina

Classe ’99, centrocampista completo, dinamismo da vendere e piedi buoni all’occorrenza, Youssouf Fofana è forse uno dei giocatori più sottovalutati del ricchissimo bacino del calcio transalpino, che negli ultimi anni sforna talenti come se piovesse. Nonostante la grande concorrenza di interpreti sulla linea mediana della rappresentativa francese, il giocatore del Monaco riesce sempre a ritagliarsi il suo spazio. Merito di una duttilità che è merce rara nel calcio ad alti livelli dei giorni nostri.

Contratto in scadenza nel prossimo giugno – il club del Principato potrebbe esercitare l’opzione per un ulteriore anno, ma serve il consenso del calciatore – Fofana potrebbe approdare in Italia a costo zero. Già perchè il suddetto Marotta sta già muovendo i fili, come già fatto per il connazionale Thuram, con un’opera di convincimento che non consente margine di errore. La concorrenza infatti, nemmeno a dirlo, è già agguerrita.

