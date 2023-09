Ufficiale, è stato esonerato: salta una super panchina

L’esonero è diventato inevitabile e ufficiale. La società ha già scelto il sostituto per la panchina, di modo tale da provare la risalita fin da subito.

Ci sono momenti in cui è inevitabile guardare in faccia alla realtà e dopo settimane di risultati che mancano, c’è bisogno di cambiare. Le spese le fanno sempre gli allenatori insieme al resto del corpo tecnico, giacché a stagione in corso non è di certo possibile modificare l’organico né sembra la soluzione più conveniente.

Così la pausa per le Nazionali, ha rappresentato un momento di riflessioni e di decisioni urgenti, prima del prossimo fischio d’inizio.

Anche in Italia abbiamo visto che alcuni tecnici stanno trovando difficoltà, vale anche per il Napoli campione d’Italia e Rudi Garcia, ma non solo. Questa situazione riguarda però il Sudamerica.

L’ultima notizia arriva dal Brasile e riguarda la panchina del Santos. La società paulista ha annunciato di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra, Diego Aguirre. L’uruguaiano che nel 1988 ha vestito da calciatore la maglia della Fiorentina non è riuscito nella prima parte di stagione a soddisfare gli obiettivi del Peixe.

Al momento la formazione è diciassettesima in classifica e viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. Sono soltanto 4 i punti di vantaggio sulla terzultima e in Brasile le squadre che retrocedono sono quattro, ragion per cui ad oggi ha mezzo piede nella Serie B locale.

Ufficiale, esonerato il tecnico dei bianconeri: già scelto il sostituto

Nonostante a farne le spese sia Diego Aguirre, si tratta di un problema insito nel progetto del club, siccome nell’attuale stagione in corso è la quarta volta che viene cambiata la guida tecnica.

Insieme all’allenatore, per comunicazione diretta del coordinatore tecnico Alexandre Gallo appena venerdì, dall’incarico sono stati sollevati anche i due vice, ossia Juan Verzeri e Juan Andres Iraola. Con loro, lasciano il Santos pure i due preparatori fisici, Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares.

Il club bianconero ha stabilito che la guida della prima squadra sarà affidata al momento ad interim al tecnico Marcelo Fernandes, il quale ha l’arduo compito di rispondere il prima possibile con una serie di risultati positivi che diano respiro a una squadra in grossa difficoltà.

Il primo appuntamento previsto sarà appena dopo il weekend, nel monday match in calendario contro il Bahia. Si tratta quasi di uno scontro diretto, siccome la concorrente è appena due posizioni sopra in classifica rispetto al Santos. Sarà la ghiotta occasione per scalare in avanti e sopratutto sottrate qualche punto all’avversaria di Salvador.