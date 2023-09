Ambra Angiolini fa impazzire i fan: lo scatto è bollente

Ambra Angiolini sa come sedurre i suoi tanti fan. La nota attrice e cantante italiana si è messa in mostra in tutto il suo fascino.

In questi giorni è tornato a mettersi in mostra ed a far parlare di sé uno dei talent show più amati in Italia, uno show che – nonostante le difficoltà degli ultimi anni – resta sempre sulla cresta dell’onda. Parliamo di X Factor, lo show musicale che va in onda su Sky.

Moltissimi giovani talenti della musica, che coltivano il sogno di diventare delle star in questo ambito, si stanno proponendo ai provini del talent. Ma a far parlare sono soprattutto i giudici di X Factor 2023, i personaggi principali del programma che saranno determinanti per il futuro di questi aspiranti cantanti.

Come già successo l’anno scorso, nella giuria spicca una attrice e cantante italiana di grande esperienza e fascino. Ovvero Ambra Angiolini, la ex enfant prodige scoperta e lanciata da Gianni Boncompagni ai tempi di Non è la Rai, oggi una donna di grande spessore nel panorama dello spettacolo italiano.

Ambra in super forma per X Factor: l’outfit elegante ed attillato strega i fan

Ironica, spigliata, brillante e anche molto attraente. Ambra Angiolini ha tante frecce al suo arco per poter ancora avere grande successo. Non a caso è spesso stata scelta dai migliori registi italiani per recenti film di spicco, anche se deve molto a Ferzan Ozpetek che la lanciò nel cast di Saturno Contro facendo riscoprire le sue doti attoriali.

Oggi a X Factor Ambra è sempre un personaggio interessante. Anche grazie al suo outfit molto spesso affascinante ed intrigante, come quello svelato di recente sul suo account di Instagram. Un vestito nero attillato, che svela un fisico in forma smagliante. Qualche scollatura qua e là a rendere tutto più sensuale. Insomma, una Ambra versione ‘femme fatale’.

Seguita da più di 1 milione di follower sui social, Ambra Angiolini si gode dunque l’ottimo momento dal punto di vista professionale. Oltre ad essere giudice di X Factor per il secondo anno consecutivo ha anche preso parte alla serie TV Le fate ignoranti e duettato con Tiziano Ferro nell’ultimo CD del noto cantautore di Latina.

Anche la vita sentimentale sembra finalmente sorridere alla bella conduttrice e attrice romana. Infatti, dopo la rottura delicata con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Ambra si gode la storia d’amore con l’attore Andrea Bosca.