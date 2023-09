Cecilia Rodriguez, la visione di spalle è rovente: lato B piccante

Cecilia Rodriguez da’ le spalle agli ammiratori e sfodera un lato B che lascia il segno: curve eclatanti per la modella argentina

Anno dopo anno, giorno dopo giorno, Cecilia Rodriguez diventa sempre più una delle presenze del mondo dello spettacolo nostrano più amate in assoluto. La sorella di Belen si è fatta largo ed è diventata un personaggio di notevole importanza, oltre che un volto ormai immediatamente riconoscibile e dal fascino esplosivo e prorompente.

Un percorso forse un po’ più lungo di quello vissuto dalla celebre sorella, ma che alla fine ha pagato anche per la ‘Chechu‘. La 33enne, oggi, è una showgirl affermata e una modella richiestissima sul panorama internazionale, facendo da testimonial a tantissimi brand prestigiosi. E la riprova arriva dalle sue apparizioni agli eventi mondani principali che si stanno moltiplicando a vista d’occhio. Valga per tutto quanto ci ha mostrato al recente Festival del Cinema di Venezia, risaltando tra le bellezze più acclamate e cliccate in assoluto.

Numeri alla mano, Cecilia scala sempre più le preferenze del pubblico sui social, con un seguito da oltre 4 milioni e 700 mila followers. Le cose vanno per lei a gonfie vele in tutto e per tutto e adesso si avvicina anche un momento tanto atteso, quello del matrimonio con il suo Ignazio Moser, ormai prossimo dopo il ‘rinvio’ estivo.

Cecilia Rodriguez, capolavoro in abito da sposa: stupenda e provocante, la visione è da infarto

Cecilia ha rotto gli indugi e contro ogni tradizione ha deciso di mostrarsi, prima delle nozze, in abito da sposa, in occasione di una sfilata di alta moda. Ciò che è apparso davanti ai nostri occhi si può descrivere a fatica, forse bisogna solo rimanere a osservarlo e a contemplarla in tutto il suo splendore.

Bellissima, abito di gran classe e al tempo stesso con un tocco di sensualità provocante inconfondibile che lascia tutti senza parole. Il dettaglio di questo scatto ci lascia ammirare la silhouette esaltata da un abito aderente e con una trasparenza non volgare, per un lato B davvero da urlo. Inevitabili i like a più non posso da parte dei fan, in tanti tra il pubblico la acclamano, del resto Cecilia è una icona trasversale tra la audience maschile e quella femminile. Come per sua sorella Belen, in realtà, non mancano le voci critiche, ma lei non se ne cura.