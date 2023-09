Allarme Inter, in bianconero per 75 milioni

I bianconeri non perdono di vista il big dell’Inter targata mister Simone Inzaghi e potrebbero gettarsi all’assalto: 75 milioni sul piatto

In parecchi ritengono che l’Inter abbia a disposizione la rosa più forte dell’intero campionato di Serie A. Dunque, probabilmente la vera favorita per lo Scudetto ai blocchi di partenza è proprio la ‘Beneamata’ targata mister Simone Inzaghi e la fantastica partenza stagionale ne è una piccola testimonianza.

Per il momento è bene non rischiare di incappare in giudizi troppo affrettati, considerando che la strada da percorrere è ancora lunghissima. E nel corso di un’annata sportiva può accadere davvero di tutto, tra infortuni e mala sorte. Sulla carta, però, la truppa milanese potrebbe rivelarsi ingiocabile per quasi tutte le altre compagini italiane.

Fa eccezione soprattutto il Milan, che vanta un ottimo gruppo nel complesso e può contare sull’apporto di pedine stratosferiche come Olivier Giroud, Rafael Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan. L’Inter oggettivamente ha perso qualcosa nei singoli, specialmente per quanto concerne il reparto offensivo. Hanno abbandonato la nave nerazzurra giocatori del calibro di Romelu Lukaku ed Edin Dzeko, sostituiti rispettivamente con Marcus Thuram e l’ex Marko Arnautovic.

Ad ogni modo, osservando il quadro a 360 gradi, la dirigenza capitana dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta di certo ha svolto un buon lavoro e Inzaghi sta gestendo magnificamente il materiale umano a disposizione. La squadra segue alla lettera le indicazioni del tecnico piacentino e crede fortemente nelle sue idee calcistiche.

Calciomercato Inter, il Newcastle non molla Barella: 75 milioni e risposta immediata

Inzaghi, dal canto suo, sa bene come valorizzare un calciatore, ma allo stesso tempo ha bisogno dei suoi punti fermi. Fra questi, ovviamente, c’è Nicolò Barella, uno dei titolarissimi nello scacchiere dell’allenatore ex Lazio. Il centrocampista sardo è stato anche inserito nella lista del Pallone d’Oro, l’unico nome italiano presente sul prestigioso elenco dei 30 fuoriclasse che potrebbero aggiudicarsi l’ambito riconoscimento.

Insomma, Barella fa la differenza in campo come pochi altri, ragion per cui la società meneghina vorrebbe tenerselo stretto. Ma l’interesse in giro per l’Europa non manca, anche da parte di club in grado di sborsare cifre folli pur di realizzare un qualsivoglia acquisto.

E stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, il Newcastle non avrebbe smesso di inseguire il sogno Barella. I ‘Magpies’ si erano avvicinati nelle scorse settimane, però sia l’Inter che il classe ’97 hanno opposto resistenza. Ciò comunque non esclude che le cose possano cambiare in futuro. La compagine inglese desidera rinforzare ulteriormente la mediana già composta da talenti super come Sandro Tonali e Bruno Guimaraes.

Ecco che il Newcastle, sempre secondo la fonte citata, avanzerebbe una ricca proposta da 75 milioni di euro. Troppo pochi: l’Inter a queste condizioni difficilmente si siederebbe per trattare. Solo un’offerta vicina alla tripla cifra farebbe vacillare Marotta e Ausilio. Per adesso si tratta soltanto di rumors e nulla più. Ma sarà bene monitorare la pista in argomento nei mesi a venire.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI