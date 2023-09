Prenotato dalla Juventus: colpo galattico a costo zero

La Juve sta per regalare un grande rinforzo a parametro zero a Massimiliano Allegri. Vicina la firma del giocatore.

Il calciomercato è ormai chiuso ma i vari club continuano a muoversi per lavorare a qualche colpo da mettere a segno a gennaio o nella prossima estate. Tra le squadre più attive sembra esserci la Juventus, che guarda soprattutto a qualche giocatore in scadenza di contratto che possa rappresentare il rinforzo ideale per Massimiliano Allegri.

Dando uno sguardo alla lista di coloro che sono ormai entrati nell’ultimo anno di contratto con il proprio club si possono scorgere nomi davvero altisonanti. Tra questi c’è Lucas Vazquez, jolly del Real Madrid, che ha cominciato la sua nona stagione con i Blancos. L’ex Espanyol non sta trovando spazio nell’undici titolare di Carletto Ancelotti e le voci che parlano di un addio a fine stagione stanno diventando sempre più insistenti.

Il 32enne non dovrebbe rinnovare il contratto con il Real Madrid e su di lui sembra esserci proprio la Juventus. Stando a quanto riportato dal sito El Nacional, infatti, pare che Giuntoli abbia fatto un tentativo per Lucas Vazquez già durante il calciomercato estivo. Il direttore sportivo della Juve ha ricevuto un no dal Real Madrid perché i Blancos volevano ancora puntare sul giocatore. Ora però i bianconeri hanno la grande occasione di assicurarsi Vazquez a parametro zero.

La Juve mette a segno il grande colpo: arriva a zero

Gli obiettivi del Real Madrid sembrano essere altri. Ancelotti ha già fatto capire alla società di volere l’esterno e capitano del Chelsea, Reece James. Il 23enne inglese è senza dubbio uno dei nomi più gettonati per rinforzare la posizione attualmente occupata da Dani Carvajal. La trattativa per portare James al Bernabeu poteva sbloccarsi già quest’estate ma il Real Madrid ha impiegato troppo tempo per fare la mossa decisiva.

Alla fine il giocatore inglese ha deciso di rinnovare con il Chelsea, firmando un contratto pluriennale fino all’estate del 2028. In questo modo il Real Madrid dovrà mettere mano al portafogli e sborsare una somma considerevole per ingaggiare l’esterno britannico.

Ecco perché i Blancos starebbero attendendo il 2024, in modo tale da lasciar andare via Lucas Vazquez e liberarsi anche del suo ingaggio da 4,5 milioni di euro. La Juve, in caso di accordo con lo spagnolo, sarebbe disposta a garantirgli più o meno lo stesso stipendio percepito al Real. La trattativa è in corso.

