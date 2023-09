Vlahovic vuole lasciare la Juve: c’è anche una pista in Serie A

Dusan Vlahovic è sempre un personaggio molto discusso, la permanenza alla Juve è tutt’altro che certa e con nuovi risvolti da analizzare.

Il serbo è uno degli elementi con più mercato in teoria, i bianconeri potrebbero cederlo per un’offerta importante che possa far vacillare la società e soprattutto mettere al riparo i conti economici, non troppo felici negli ultimi tempi.

Il sacrificio è stato rimandato, come una sorta di esame di riparazione. La Juventus ha bisogno ancora di una grande cessione per stare più tranquilla sul bilancio, tanto che già erano state fatte le prove quest’estate su uno dei pochi top player in rosa.

Dusan Vlahovic è ancora uno degli elementi con maggiore quotazione, il serbo trascina con sé polemiche e considerazioni. I bianconeri, in caso di cessione, hanno già due centravanti come Kean e Milik, al di là delle voci estive che volevano un trasferimento di Lukaku forse mai trattato nel concreto. Sul serbo rimangono stabili le attenzioni dei top club.

Vlahovic via, spunta l’ipotesi italiana

Come riporta ElgolDigital, il serbo ha ancora mercato e i club che più lo volevano quest’estate potrebbero tornare alla carica nella prossima sessione invernale o direttamente in quella estiva del 2024. Tutto dipenderà anche dalle sue prestazioni, di fatto potrebbe essere la prima stagione completa con la maglia della Juve, andranno valutati le presenze e i gol, ma anche l’apporto generale che dà alla squadra.

Sul serbo ci sono due club, Real e Milan su Dusan Vlahovic, mete interessanti e con risvolti diversi. Quella dei Blancos sarà una missione decisiva se affonderanno il colpo, tutto dipenderà anche dal ruolino di marcia. Il Real è rimasto con una sola punta centrale e per il momento vanno bene i gol di Bellingham, ma in Champions League hanno bisogno di ben altro peso. E valutano così proprio il serbo, al momento ha segnato due gol (più uno annullato) e appare più centrale nel gioco di Allegri, che forse ha capito come deve pensare solo al gol.

In Spagna i media affermano con il Real abbia dimenticato l’obiettivo Vlahovic, ma un boom sotto porta del centravanti farà cambiare idea. La questione Milan diventa una suggestione, considerando come i rossoneri non abbia ancora risolto completamente per la punta del futuro.

Non si farebbero però grossi sconti, né Juve e Milan andrebbero a risolvere la trattativa con un giro di scambi. I bianconeri vorrebbero del contante, andando almeno dai 60 milioni di euro a salire. Cifra che i rossoneri, per loro tradizione recente, difficilmente sarebbero disposti a mettere sul piatto.