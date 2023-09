DAZN, è gratis per tutti gli abbonati: basta un clic per attivarla

Ottime notizie per gli abbonati a DAZN: c’è un’opzione da aggiungere la quale è gratis. Basta soltanto fare clic dove indicato.

Con reticenza è stato a poco a poco accolto l’universo DAZN nelle case degli italiani per seguire in esclusiva alcuni eventi sportivi. Fra i quali principalmente la Serie A. Il passaggio all’universo streaming, anche a causa di alcuni disservizi, non è stato di certo semplice, ma la fiducia col tempo è ripagata da offerte e proposte molto interessanti.

Da poco DAZN ha annunciato una novità gratis, la quale consente di arricchire l’informazione sportiva oltre che seguire l’evento in sé. La nota piattaforma ha stretto un accordo con La Gazzetta dello Sport, che racconta l’universo sportivo agli italiani da oltre cento anni, la quale prevede una partnership con vantaggi interessanti per gli abbonati.

A partire da adesso fino al 30 giugno del 2024, quindi per circa un anno, coloro che sono abbonati a DAZN potranno attivare la versione Digital Edition del quotidiano senza alcun costo aggiuntivo. Basterà compiere dei semplici passaggi virtuali per poter avere a disposizione il giornale, in ogni sua edizione e sfogliarlo nella versione digitale. Una buona notizia per tutti coloro che seguono la serie A mediante l’oramai nota emittente televisiva.

DAZN, l’opzione gratis per gli abbonati: esultano gli amanti dello sport

L’offerta gratuita vale sia per i vecchi utenti di DAZN sia per coloro che appena decidono di iscriversi alla piattaforma. Un vantaggio esteso a tutti praticamente, senza dover aggiungere nessun sovrapprezzo all’abbonamento mensile o annuale che si paga. Basta accedere al proprio account streaming di DAZN e cliccare laddove viene proposta l’offerta. Arriverà un codice di attivazione all’email preposta e bisognerà seguire i passaggi man mano indicati.

Le credenziali, infatti, consentiranno di accedere all’offerta che sarà fruibile fin da subito. La Digital Edition de La Gazzetta dello Sport prevede non soltanto la lettura delle pagine del quotidiano, ma anche l’accesso a Sportweek, fra gli inserti più noti e apprezzati per approfondimenti.

Inoltre, il formato digitale prevede anche video che completano l’informazione e la possibilità di accedere al giornale sia dal computer che attraverso l’apposita app. Insomma, lo sport in ogni sua forma entra davvero a casa e la lettura del quotidiano sportivo più amato dagli italiani consentirà di arrivare più preparati che mai al fine settimana e gli eventi che DAZN trasmette in esclusiva.