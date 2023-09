Morata: ritorno in Serie A solo rimandato, ma non alla Juve

Morata, seguito negli scorsi mesi da diverse società della Serie A, potrebbe tornare presto in Italia. Ma non alla Juventus.

Per tutta l’estate Alvaro Morata ha rappresentato l’oggetto del desiderio di diverse società della Serie A, l’usato sicuro su cui puntare forte per raggiungere i rispettivi obiettivi.

Alvaro Morata può fare rientro in Italia nei prossimi mesi (LaPresse) – Calciomercatoweb.itLa Roma, ad esempio, ci ha provato più di una volta su input di José Mourinho facendo leva sulla forte amicizia che lega l’attaccante a Paulo Dybala tuttavia le pretese economiche dell’Atletico Madrid (almeno 20 milioni cash) hanno reso impraticabile la pista per i giallorossi. Anche la Juventus si era iscritta alla corsa ma poi i bianconeri, impossibilitati a spendere cifre rilevanti, hanno deciso di confermare l’attuale pacchetto offensivo.

Il 30enne è quindi rimasto ai Colchoneros. Una scelta, almeno finora, rivelatasi vincente. Sì, perché nelle prime tre partite della Liga Morata ha sempre giocato e soprattutto segnato, rivelandosi determinante per le sorti della squadra allenata da Diego Simeone (al momento quarta in classifica). Il Cholo è un grande estimatore del classe 1992 e da ormai diversi mesi ha chiesto alla propria dirigenza di attivarsi, al fine di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024. I contatti sono scattati e le parti risultano vicine all’accordo definitivo. Salvo sorprese, Morata si legherà ai biancorossi fino al 2027.

Morata di nuovo in Serie A, l’Atletico Madrid prepara il piano

La trattativa risulta impostata, restano soltanto da limare alcuni dettagli. Nonostante l’imminente prolungamento, però, l’addio potrebbe comunque andare in scena al termine dell’attuale stagione. Stando a quanto riportato dal portale ‘Todofichajes’, l’Atletico Madrid sta pensando infatti di girarlo all’Inter in modo tale da mettere le mani su Lautaro Martinez. Un’operazione complicata per diversi motivi, ma non irrealizzabile.

Il 26enne nerazzurro è da tempo nei radar degli spagnoli, pronti ad avanzare una proposta da 70 milioni complessivi comprendente anche il cartellino di Morata. Ora resta da vedere quale sarà la risposta dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta che, negli scorsi mesi, ha provveduto a spegnere sul nascere il forte interesse mostrato dal Manchester United (che ha poi ripiegato su Rasmus Hojlund) e del Tottenham, ritenendo incedibile Lautaro Martinez.

Se ne riparlerà più avanti. L’Atletico, in questi mesi, continuerà a dare piena fiducia a Morata sperando di poter celebrare, grazie alle sue reti, quanti più successi possibili e sollevare al cielo qualche trofeo. Poi, in futuro, si provvederà a fare all-in per il Toro proponendo all’Inter un robusto conguaglio e l’ex Juventus.