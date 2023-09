Juve: ecco chi ha prescritto il farmaco a Pogba

Paul Pogba sta vivendo giorni infernali dopo la positività riscontrata al testosterone: ecco la verità sul farmaco prescritto

In poche ore tutto è cambiato nella carriera e nella vita del centrocampista francese della Juventus. Ora sono attese le controanalisi per conoscere la verità: la positività al testosterone è stata riscontratata al termine della sfida di Serie A contro l’Udinese. Ecco la ricostruzione della vicenda davvero surreale.

La notizia sulla sospensione di Paul Pogba ha fatto il giro del mondo. Il centrocampista francese ora rischia davvero tanto: la Juventus starebbe pensando anche alla riduzione del suo ingaggio. Il giocatore bianconero ha vissuto anni infernali sotto ogni punto di vista

Juventus, la verità sul farmaco: ecco la ricostruzione generale

Dopo i tanti problemi riscontrati in questi anni, non finiscono le polemiche intorno all’ambiente bianconero. La Juventus ha risanato i conti a poco a poco pensando a porre le basi in ottica futura. Un momento decisivo per svoltare definitivamente per ritornare ai fasti di un tempo, ma ora il caso Pogba tiene banco a Torino.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Pogba è in ansia per aspettare insieme al suo entourage la controanalisi: in sette giorni si conoscerà l’esito definitivo. Se ci dovesse essere la conferma, dopo la sospensione indetta dalla Procura Antidoping, ci potrebbe essere anche la condanna definitiva. Lo stesso centrocampista francese dovrà presentare i farmaci che ha assunto in questi mesi per capire quale farmaco ha lasciato tracce di testosterone.

Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere un integratore prescitto da un medico di Miami: la Juventus non conoscenza l’esistenza visto che era stato consigliato dalla sua famiglia. Inoltre, erano presenti già delle controindicazioni del farmaco con la leggerezza di non aver informato il club bianconero.

Il caso Pogba è stato così un fulmin a ciel sereno dopo le ultime settimane davvero entusiasmanti in casa bianconera. Ora è subentrata nuovamente ansia e paura per quello che è accaduto intorno al centrocampista francese, che ha svelato nei giorni scorsi di essere stato ad un passo dall’addio al calcio.

La sua vita personale ha influito negativamente sulla sua carriera collezionando una serie di infortuni che non l’hanno reso più protagonista. Il suo ritorno a Torino è stato voluto fortemente per ritrovare quella serenità che non aveva più. Ora c’è tanta apprensione in attesa dell’esito delle controanalisi.