Rivoluzione Germania: il nome è clamoroso

L’allenatore che può sedersi sulla panchina della Germania può rivoluzionare la Nazionale: ecco il sostituto di Hansi Flick

La Germania ha scelto di esonerare Hansi Flick dopo la clamorosa sconfitta in amichevole contro il Giappone per 1-4. Sono diversi i risultati negativi collezionati dalla Nazionale tedesca nelle ultime partite, che la prossima estate ospiterà gli Europei e ha voglia di fare bella figura.

L’ultimo sussulto serio in un grande torneo è stata la vittoria della Confederations Cup nel 2017. Dopo, il nulla: due uscite al primo turno ai Mondiali (Russia 2018 e Qatar 2022) e brutta figura agli ottavi di finali di Euro 2020 contro l’Inghilterra.

Un percorso decisamente strano per una Nazionale così forte e preparata come quella tedesca. E infatti la DFB, dopo la sconfitta col Giappone, ha ritenuto che non c’erano più gli estremi per proseguire con Flick, nessuna base per alcun miglioramento. Per evitare nuove brutte figure in casa, dunque, è arrivato l’esonero.

Un vero e proprio terremoto, con la Federazione che in panchina, nell’amichevole contro la Francia a Dortmund, ha mandato Voller – direttore sportivo della Federazione – affiancato da Lupo Hannes. Il sostituto di Flick avrà il compito di rialzare una Nazionale messa in ginocchio da pessime prestazioni e mancanza di fiducia e il nome è quello di Louis Van Gaal.

Germania, Van Gaal per il dopo Flick

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, la Germania sta pensando seriamente a Louis Van Gaal per sostituire Hansi Flick. Un nome sorprendente, considerando anche che è un allenatore olandese e sarebbe il primo commissario tecnico straniero della Nazionale tedesca. Tuttavia, si tratta di un allenatore esperto che sa come risolvere delle situazioni particolarmente difficili.

Altri nomi che possono fare al caso della Germania sono Julian Nagelsmann e Roger Schmidt, legati però da un lungo contratto rispettivamente con Bayern Monaco e Benfica. Un’altra soluzione interessante, molto più semplice da raggiungere, è quella legata a Oliver Glasner, che da poco ha lasciato l’Eintracht Francoforte.

Resta da capire se la Germania ha voglia di fare esperimenti oppure cercare un allenatore che dia delle garanzie di vittoria fin da subito. Serve conquistarsi la fiducia di uno spogliatoio che fatica a fidarsi del primo capita. In questo senso, Van Gaal può toccare i tasti giusti per mettere alla Nazionale tedesca di esprimersi al meglio e arrivare dove Flick ha fatto fatica. Una decisione che spetterà alla DFB nei prossimi giorni, a ottobre ci sarà di nuovo la sosta con le amichevoli da giocare contro Stati Uniti e Messico.