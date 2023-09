Mourinho ha già deciso: lo vuole subito alla Roma

Un momento decisivo in casa Roma per tornare al successo: possibile ritorno entusiasmante nel club giallorosso, la verità

Una rivoluzione completa potrebbe già avvenire in casa Roma dopo le prime settimane completamente da dimenticare. L’entusiasmo a mille con l’arrivo di Lukaku è stato già sostituito dal malumore della piazza giallorossa con sconfitte che fanno già male. Il percorso è lungo, ma finora la squadra capitolina non sembra più girare. Ora l’attaccante belga dovrebbe prendersi la scena segnando già gol importanti in ottica campionato e non solo.

La stagione della Roma non è iniziata nel migliore dei modi. Ora Romelu Lukaku sta lavorando duramente durante la sosta Nazionale per recuperare una forma fisica migliore. Un’estate davvero particolare per l’attaccante belga, che ha vissuto settimane da separato in casa al Chelsea. Ha fatto il suo debutto in maglia giallorossa contro il Milan: ora Mourinho punta tutto su di lui in tandem con Paulo Dybala, che ha recuperato dall’infortunio. Lo stesso allenatore portoghese starebbe pensando ad un ritorno da urlo alla Roma con un ruolo ben specifico.

Roma, la verità di Mourinho: ora è davvero vicino

Tutto cambia in fretta. Il tecnico di Setubal vuole tornare subito alla vittoria dopo un inizio complicato: tanti i punti già persi in campionato con la situazione che non è delle migliori. C’è bisogno di un cambio di rotta totale e starebbe così pensando ad un campione all’interno del suo staff.

Come svelato dall’edizione odierna de il Messaggero, Mourinho vorrebbe un uomo di personalità che conosce da sempre gli ambienti giallorossi. Una persona che sappia fare da collante tra squadra e società per esporsi in prima linea senza problemi. Bruno Conti ricopre già un altro ruolo a Trigoria e così è spuntato fuori il nome di Francesco Totti, che ha rivelato nei giorni scorsi di aspettare di prendersi un caffè con i Friedkin. Dopo quattro anni potrebbe tornare in società con una posizione ben specifica per aiutare la squadra ad uscire da questo momento complicato.

Totti è da sempre un sostenitore della Roma, ma la sua presenza è stata considerata sempre ingombrante. Mourinho ora ha cambiato idea e lo vorrebbe sempre con sè con un ruolo dal peso politico. La battaglia è appena iniziata per puntare sempre più in alto: la Roma non sta più nella pelle per tornare ad esultare di gioia.