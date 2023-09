La Roma non si ferma: preso anche lui

Nonostante la sessione estiva di calciomercato si sia appena conclusa, la Roma sta già lavorando per il futuro.

La Roma, nonostante il calciomercato sia terminato da pochi giorni, non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Mentre José Mourinho sta lavorando per uscire da una situazione difficile, visto il solo punto ottenuto nelle prime tre uscite stagionali, la dirigenza sta già lavorando per la sessione invernale, per cercare di regalare allo Special one tasselli importanti in modo da essere competitivi su tutti i fronti.

L’obiettivo dei giallorossi, soprattutto dopo il grande colpo rappresentato da Romelu Lukaku, è senza dubbio quello di entrare nella prossima Champions League, oltre che cercare di conquistare qualche trofeo. Proprio per questo la società sta lavorando sul mercato, tanto che il primo acquisto della sessione invernale pare essere oramai cosa fatta.

La Roma non si ferma, primo acquisto per gennaio: nuovo bomber per Mourinho

Come già accennato, la Roma si è già messa a lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho in inverno.

Nonostante l’arrivo di Lukaku, l’idea della dirigenza giallorossa è quella di regalare un ulteriore tassello offensivo al tecnico portoghese, in modo da avere possibilità di scelta viste le tre competizioni. A tal proposito, un “vecchio” pallino non sembra essere uscito dai radar della società, tanto che il suo acquisto pare essere oramai imminente.

Stiamo ovviamente parlando di Marcos Leonardo, brasiliano del Santos classe 2003. Il ragazzo, come ben noto, è stato al centro di una trattativa lunghissima in estate, con la Roma che ha fatto il possibile per convincere la società brasiliana. Il club bianconero, vista la posizione delicata di classifica, ha preferito rinviare a gennaio ogni discorso in merito a una cessione. Proprio per quanto riguarda la sessione invernale la Roma si sta muovendo, tanto che l’accordo con il club brasiliano sembra cosa fatta.

Stando a quanto riporta calciomercato.com, la trattativa tra Roma e Santos dovrebbe chiudersi per poco meno di 13 milioni di euro. Si tratterebbe di un grande affare per i giallorossi, visto che l’offerta estiva era arrivata intorno ai 18 milioni bonus compresi.

Qualora arrivasse la definitiva fumata bianca, la società sta pensando se tenerlo oppure darlo in prestito per sei mesi, in modo da farlo ambientare in Italia. Il classe 2003 è un pallino di Tiago Pinto da diversi mesi, e la sessione invernale potrebbe mettere la parola fine ad una telenovela estenuante. José Mourinho si prepara ad accogliere un nuovo bomber.

